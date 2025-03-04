Наступ росіян – це їхні величезні втрати: офіцер артилерії розповів про ворожі штурми

У ЗСУ наголошують, що не варто недооцінювати ворога та його можливості. З кожним днем противник вчиться на своїх помилках, адаптується, переймає досвід Сил оборони України, вигадує щось нове, зокрема дрони на оптоволокні. Ворог постійно проводить розвідку та моніторинг на місцевості.

Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зазначивши, що з літа 2024 року одним з найефективніших засобів для протидії ворожим БпЛА (зокрема "Орлан", ZALA, Supercam) є FPV-дрони та засоби РЕБ.

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Зараз на війні ставка робиться на БпЛА

Дрони на оптоволокні у противника, зі слів Назаренка, з'явилися внаслідок того, що системи РЕБ Сил оборони України доволі ефективно побудовані й протидіють ворожим БпЛА на радіокеруванні. Однак в українському війську теж працюють над новими технологічними рішеннями.

"Про деякі новинки, які зараз розробляються і тестуються, не хочу розголошувати, щоб не давати підказок ворогу. В нашому війську дуже багато вмотивованих добровольців з цивільного сектору, є спеціалісти ІТ, які свої знання та навички націлюють на розвиток технологій", – розповів Назаренко.

Зі слів офіцера, з кожним місяцем з'являються новинки, які змінюють правила російсько-української війни. Якщо у період 2014 – 2022 років на полі бою ставка робилася на артилерію, бронетехніку та авіацію, то зараз – на безпілотні системи (наземні, повітряні, розвідувальні, ударні).

Однак це не значить, що інші підрозділи втратили свій сенс, ні. Ніщо не замінить зокрема артилерію, тому що приліт снаряда вагою 40 – 50 кілограмів завдає великих руйнувань,

– пояснив Назаренко.

Росія поповнює втрати та продовжує штурмувати

Сьогодні противник, зі слів Назаренка, намагається проводити наступальні дії та має можливість здійснювати ротацію, накопичувати резерви живої сили. Однак втрати Росії на фронті дедалі збільшуються, адже сторона, яка наступає, втрачає більше, ніж та, яка захищається.

Наступ росіян – це їхні величезні втрати. Ми бачимо щоденні зведення по втратах противника, це вже не тисячі, а півтори тисячі вбитих чи поранених. Ці втрати для окупанта відчутні,

– наголосив Назаренко.

Здійснення росіянами будь-яких наступальних дій, зі слів офіцера, означає те, що ворог на певних напрямках готує резерви, якими швидко поповнює втрати на полі бою. Назаренко підсумував, що противник постійно накопичує ресурс та переміщує його, однак Сили оборони України ефективно відпрацьовують по місцях скупчення окупантів.