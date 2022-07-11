путіну доведеться йти на поклон: коли це станеться

Ця війна фінансується Заходом. путін отримує понад мільярд доларів на день. І за економіки, яка не працює, за справді жахливих санкцій усе це продовжує працювати.

Фактор "блакитного палива"

За сьогоднішніх умов там (у росіян – 24 канал) не вистачає якихось ресурсів, вони ними перекидаються з різних напрямків, але спроба вирішувати це завдання (створення нових джерел ресурсів) робиться, вже є найманці. Тут джерело не безмежне, але, на жаль, не безмежне джерело і в України.

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А обмежувальні функції – їх кілька. Гроші. По-друге, європейців цікавить проблема енергоносіїв, копалин. Особливо їх хвилюватиме це все взимку. Можливо, через це доведеться закрити якийсь бізнес, оскільки газ надто дорогий. Але залишити без опалення громадян ніхто не може.

Зараз дуже активно шукаються альтернативні джерела енергоносіїв, вирішується ця проблема, але дуже схоже, що проблема зими вирішиться якось інакше, ніж настання зими, коли у Москві 10 жовтня починають палити, якщо холодно, якщо температура падає нижче 10 градусів.

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путін шукатиме співрозмовників

Тобто до жовтня (всі називають серпень, оптимісти говорять про те, що це може статися швидше) росія безумовно намагатиметься вийти на результати переговорів. Не просто переговорів – путіну потрібні певні результати. Поки що переконати на полі бою Зеленського та громадян України в тому, що треба стати зговірливішим, путіну не вдається, на щастя.

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