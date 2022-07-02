Російська агресія проти України – це агресія проти всієї об'єднаної Європи, – Зеленський

Росія намагається завдати якомога більшої шкоди українським містам та вбити якнайбільше мирних українців. Ціль у ворога одна – руйнація, терори та знищення України.

Російські окупанти вже 129 днів ведуть війну проти України, тероризуючи мирні міста та вчиняючи геноцид проти українців на тимчасово окупованих територіях. Попри шалені втрати, ворог не полишає надії зламати Україну та продовжити свою експансію.

Читайте також ЗСУ "допомогли" росіянам остаточно евакуювати залишки гарнізону зі Зміїного: потужне відео

Війна проти Європи

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що справжня мета Росії – це не лише окупація всієї України та ліквідація її суверенітету, а й подальший наступ на Європу. Росіяни просто не можуть змиритись з існуванням, які для їхніх диких країн далекі та незрозумілі.

Російська агресія проти України – це агресія проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути й наша відповідь,

– заявив Зеленський.

Ненависть росіян до добробуту європейців

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба запевняє, що Європі важливо якомога активніше допомагати Україні здолати російських окупантів. Плани росіян виходять далеко за межі нашої держави.

"Путін ненавидить добробут європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе", – наголосив Кулеба.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти продовжують штурмувати Лисичанськ, але не надто успішно. У Нацгвардії спростували брехню ворога про те, що місто оточене.

В Офісі Президента запевнили, що усі маневри білорусів біля кордонів України добре спостерігаються. Наші воїни готові до будь-якого сценарію розвитку подій.

Дивіться відео до теми – Литва потужно відповіла на погрози Росії