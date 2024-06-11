Ми не залишимо у спадок цю війну, а завершимо її на умовах України, – Зеленський
11 червня 2024, 18:12Читать новость на русском
Україна не залишить у спадок нащадкам війну з Росією. Вона має намір завершити її на своїх умовах.
Про це Президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу в Бундестазі, інформує 24 Канал.
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Україна завершить війну з Росією на своїх умовах
Ми не залишимо її (війну – 24 Канал) у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи. Усіх нас. І усіх, хто буде після нас,
– зазначив гарант України.
Зеленський наголосив, що Україна завершить війну на своїх умовах.
"Умовах, які зрозумілі будь-якій людині на цій землі", – додав український лідер.
Яка найбільша стратегічна перевага Росії: що сказав Зеленський
- Головне у всіх українських успіхах, на думку президента – це уміння позбавляти ворогів тієї чи іншої переваги.
- Зеленський зазначив, що станом на тепер, найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців у наших містах та селах.
- Президент додав, що лише керованих авіабомб щоденно на голови українців падає до сотні. У неділю було 80 КАБів, у понеділок 95 КАБів. Це, на його думку, шалений та руйнівний тиск. Також треба додати ракети та ударні дрони.
- За словами українського гаранта, поки ми не позбавимо Росію завдавати таких ударів, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир. У нього і далі буде ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО, на думку українського президента – це відповідь на російські дії.