Починаємо витісняти росіян з повітря над Чорним морем, – Буданов

Українські морські дрони вже тривалий час тримають в страху російський Чорноморський флот. Однак віднедавна в Чорному морі бояться з'являтися не лише російські кораблі, а й авіація.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника ГУР МО України Крила Буданова.

Дивіться також Страх росіян у Чорному морі та новий етап морських боїв: на що здатні дрони Magura V7

Як Україна витісняє росіян з повітря над Чорним морем

Українські морські дрони MAGURA попередніх поколінь успішно уразили 16 російських кораблів у Чорному морі, з яких дев’ять були повністю знищені. Крім того, у новорічну ніч 31 грудня 2024 року дрони вперше ліквідували два російські гелікоптери Мі-8 і пошкодили ще один.

Водночас новітні морські дрони MAGURA V7 пішли ще далі і 2 травня 2025 року вони вперше в історії збили два російські винищувачі Су-30.

Ви бачите ракети ППО і це говорить саме за себе. Починаємо витісняти, скажімо так, росіян із повітря над Чорним морем,

– заявив Буданов у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання про те, як вдалося збити російські літаки, Буданов відповів, що це стало можливим завдяки "новим українським технологічним рішенням".