Сили оборони розтрощили ворожу колону з 16 броньованих машин і понад 100 бійців на Донеччині

Для останнього масованого наступу окупантів на напрямках Веселе – Скудне росіяни залучили 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Більшу частину ворожої техніки та понад 100 окупантів успішно ліквідували Сили оборони.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенанта Сергія Наєва Сергія Наєва.

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Наєв розповів, що росіяни продовжують намагатися прорвати оборону українських захисників. Зокрема, зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили.

Для свого останнього наступу на напрямках Веселе – Скудне окупанти залучили 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів.

Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом. Колони були виявлені аеророзвідкою ще на підходах. У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БпЛА – знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі,

– йдеться у повідомленні.

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Чого досягнула тактична група під командуванням Наєва

Наєв зазначив, що вже другий місяць продовжує командувати тактичною групою. За його словами, впродовж цього періоду вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках.

Лише за два місяці підрозділами його групи було ліквідовано 9 500 окупантів, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки.

Генерал-лейтенант зазначає, що близько 70% втрат росіяни зазнали внаслідок успішних атак БпЛА.

Нагадаємо, що лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 180 окупантів. Водночас загальні втрати ворога вже перевалили за 935 тисяч.