Тисячі безногих не стали на заваді: кремль готує ґрунт для масової мобілізації

За даними Генштабу, на війні знищено вже понад 40 тисяч російських солдатів. Вчора я писав, що ми зафіксували понад 5 тисяч публічно похованих чи офіційно визнаних знищеними.

На росіян чекає парад ампутантів

Це те, що визнають у самій росії. Для стрімкої "спецоперації" цифра просто божевільна.

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Також у російських містах та весях починають ставати помітними тисячі поранених, особливо – з ампутаціями.

Диванним "завойовникам" доведеться пакувати наплічники

При цьому росвлада не знижує градус пропаганди. Навпаки. Сигнали про підготовку до переходу на мобілізаційну економіку разом із істерією вказують, що кремль готує ґрунт для масової мобілізації.

Буде він її проводити чи ні – це питання політичного рішення. Але таку можливість у москві явно хочуть мати.

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Вона не виникає за один день, це місяці обробки. Ось цю обробку ми зараз і спостерігаємо. росіяни хочуть, щоби всі бачили цю підготовку, це ще один фактор тиску.

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