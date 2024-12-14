"Ми готові до найгіршого": прем'єр Фінляндії оцінив ризик війни з Росією

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає доречними побоювання щодо втягнення його країни у війну. Втім, Фінляндія готова до такого сценарію.

Фінляндія готується до найгіршого сценарію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Чи готова Фінляндія до нападу Росії

У Орпо запитали, чи боїться він втягнення Фінляндії у війну з Росією.

Так, боюся. Тобто, опустімо слово "страх", але багато разів колеги запитують мене про це за кордоном, і я кажу, що ми не боїмося, але ми готові до найгіршого,

– пояснив він.

Він нагадав, що Росія вже третій рік веде загарбницьку війну в Україні. Відтак, фіни повинні бути стурбовані. За словами прем'єра, їх залякують, але вони не бояться, а готуються. Це урок, який винесла Фінляндія з історії.

Він стурбований гарячими конфліктами у світі та різноманітними операціями впливу, що розгортаються у Балтійському морі.