Бійці ЦАХАЛ ліквідували понад 35 командирів ХАМАС: наскільки це допоможе Ізраїлю
У Секторі Гази триває наземна операція Армії оборони Ізраїлю. Від її початку 28 жовтня бійці ЦАХАЛ знищили понад 35 високопоставлених командирів ХАМАС.
Підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот сказав 24 Каналу, що втрата ланцюжків управління значно послаблює спротив терористів. Вони починають розуміти, що здатись у полон – їхній найліпший сценарій.
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"Це дуже сильно впливає на можливості їхнього спротиву. Попри фанатизм, вони здаються в полон", – зазначив Бабот.
Так, натепер на півночі анклаву бойовики ХАМАС масово здаються в полон. Крім зброї й спорядження, вони передають ізраїльським військовим цінну інформацію.
Чому воювати на півдні Сектору Гази проблематично
Як відомо, 3 грудня бійці ЦАХАЛ почали бойові дії на півдні анклаву. Вони шукають місця утримання ізраїльських заручників. Ще одне їхнє завдання – знищити командування ХАМАС.
Треба сподіватись, що коли Ізраїль знищить бригаду й командування ХАМАС у Хан-Юнісі, найімовірніше, це дасть поштовх ефекту доміно,
– зауважив Бабот.
Однак можуть виникнути певні труднощі у веденні бойових дій, коли АОІ наблизиться до кордону з Єгиптом. Ба більше, там розгортають госпіталі різних країн, зокрема Туреччини й Італії.
"Тому робота не завершена – робота триває", – підсумував Бабот.
Що відбувається в Секторі Гази: останні новини
- З 24 листопада до 1 грудня тривало перемир'я між ЦАХАЛ і ХАМАС. Завдяки тимчасовому припиненню вогню вдалося звільнили три групи заручників.
- Однак за годину до завершення перемир'я бойовики випустили по Ізраїлю ракети. У відповідь бійці ЦАХАЛ відновили бойові дії в Секторі Гази.
- Тим часом ГУР й МЗС завершили кількаетапну операцію з порятунку українців із Сектору Гази. Загалом вдалося вивезти понад 300 людей.