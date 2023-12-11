Бійці ЦАХАЛ ліквідували понад 35 командирів ХАМАС: наскільки це допоможе Ізраїлю

У Секторі Гази триває наземна операція Армії оборони Ізраїлю. Від її початку 28 жовтня бійці ЦАХАЛ знищили понад 35 високопоставлених командирів ХАМАС.

Підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот сказав 24 Каналу, що втрата ланцюжків управління значно послаблює спротив терористів. Вони починають розуміти, що здатись у полон – їхній найліпший сценарій.

До вашої уваги Лідер ХАМАС втік із півночі Гази, сховавшись у гуманітарному конвої, – ЗМІ

"Це дуже сильно впливає на можливості їхнього спротиву. Попри фанатизм, вони здаються в полон", – зазначив Бабот.

Так, натепер на півночі анклаву бойовики ХАМАС масово здаються в полон. Крім зброї й спорядження, вони передають ізраїльським військовим цінну інформацію.

Чому воювати на півдні Сектору Гази проблематично

Як відомо, 3 грудня бійці ЦАХАЛ почали бойові дії на півдні анклаву. Вони шукають місця утримання ізраїльських заручників. Ще одне їхнє завдання – знищити командування ХАМАС.

Треба сподіватись, що коли Ізраїль знищить бригаду й командування ХАМАС у Хан-Юнісі, найімовірніше, це дасть поштовх ефекту доміно,

– зауважив Бабот.

Лідер ХАМАС Яхья Сінвар втік до Хан-Юніса, заховавшись у гуманітарному конвої. Припускають, що він досі перебуває в одному з тунелів у місті.

Однак можуть виникнути певні труднощі у веденні бойових дій, коли АОІ наблизиться до кордону з Єгиптом. Ба більше, там розгортають госпіталі різних країн, зокрема Туреччини й Італії.

"Тому робота не завершена – робота триває", – підсумував Бабот.

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