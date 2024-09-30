Росія била "Шахедами", вибухи гриміли у Києві та Кривому Розі: хронологія 950 дня війни
Росія безупинно атакує мирні українські міста України та тисне на фронті. ЗСУ продовжують стояти на обороні нашої країни, аби вибити росіян.
Триває уже 950 день героїчної боротьби проти окупантів. Про головні події доби 30 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях! Цієї ночі Київ та Київська область стали осередком значної концентрації ударних БпЛА. Про вибухи місцеві повідомляли упродовж багатьох годин. Раніше Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотних літальних апаратів у напрямку регіону. Наразі про наслідки нічого невідомо. У КМВА зазначили, що в області працюють сили протиповітряної оборони. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, Про звуки вибухів повідомили й місцеві телеграм-спільноти. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали писали про балістику курсом на Кривий Ріг, а згодом стало відомо також про повторні пуски. Наразі невідомо жодних деталей щодо того, чи були влучання.
У Києві продовжують лунати вибухи
– написав мер.
На Київщині прогриміли вибухи, працює ППО
– попросили там.
У Кривому Розі пролунали вибухи
На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях!
Цієї ночі Київ та Київська область стали осередком значної концентрації ударних БпЛА. Про вибухи місцеві повідомляли упродовж багатьох годин.
Раніше Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотних літальних апаратів у напрямку регіону.
Наразі про наслідки нічого невідомо. У КМВА зазначили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
Про звуки вибухів повідомили й місцеві телеграм-спільноти. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Моніторингові канали писали про балістику курсом на Кривий Ріг, а згодом стало відомо також про повторні пуски.
Наразі невідомо жодних деталей щодо того, чи були влучання.