Росія била "Шахедами", вибухи гриміли у Києві та Кривому Розі: хронологія 950 дня війни

Росія безупинно атакує мирні українські міста України та тисне на фронті. ЗСУ продовжують стояти на обороні нашої країни, аби вибити росіян.

Триває уже 950 день героїчної боротьби проти окупантів. Про головні події доби 30 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Україна уразила "Котлубань", Росія атакувала залізничну станцію: хронологія 949 дня війни