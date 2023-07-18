Де Росія зосередила основні 100-тисячні сили на Сході: у ЗСУ сказали, чи варто боятися загрози

Російські загарбники продовжують здійснювати спроби просування на східних напрямках фронту. Водночас у Збройних Силах запевняють, що нашим бійцям вдається чинити ефективний опір противнику та зривати його плани.

Як зазначив командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, важкою є ситуація на Куп'янському напрямку, де окупанти зосередили свої основні сили. Водночас спікер Сергій Череватий констатував, що це проблема – не нова і ЗСУ знають, що робити, – інформує 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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100 тисяч окупантів на Куп'янському напрямку

За словами Череватого, Сили оборони вже багато місяців поспіль не дають змоги загарбникам здійснити прогрес на цій ділянці фронту, завдаючи потужних ударів по їхнім підрозділам.

Тобто це не вчора з'явилися 100 тисяч,

– констатував речник.

За його словами, угруповання ворога хоч і велике, однак не є достатньою мірою якісно підготовленим і вмотивованим. Така ж ситуація з технікою противника.

Власне, тих "понад 900 танків", які Росія підтягнула до Куп'янського й Лиманського напрямків є старою радянською технікою. Натомість новітнє озброєння в арсеналах загарбників трапляється вкрай рідко.

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Ворогу бракує снарядів

Ще гіршою є ситуація на Півдні України для окупантів. У міноборони Великої Британії заявили, що загарбники відчувають нестачу артилерійських снарядів у Херсонській та Запорізькій областях, тому всіляко намагаються економити боєприпаси на цих ділянках фронту.

Водночас ЗСУ йдуть в бій та знищують техніку противника. Зокрема, нашим воїнам вдалось взяти під контроль плацдарм в районі Антонівського мосту на Херсонщині. Це викликало надзвичайну стурбованість у кремлівського військового командування.

Повертаючись до ситуації на східних напрямках, можна підсумувати, що ворог зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Разом з тим Сирський наголосив, що ситуація складна, але контрольована. З-поміж іншого, Росія перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування Збройних Сил.