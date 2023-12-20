Попри шалені втрати: у ЗСУ розповіли, як росіяни просунулися на Сході

На Сході України наші військові продовжують стримувати ворога. Тільки на Авдіївському напрямку Збройні Сили України відбили 26 атак противника. Своєю чергою ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів у ефірі телемарафону, що ворог активізувався з 10 жовтня 2023 року. Буквально 19 грудня стало відомо, що на Сході окупанти переважають в особовому складі та техніці, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Сході України

Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора – два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало,

– розповів речник.

За його словами, за понад 2 місяці тільки на Донеччині в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог втратив:

майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими;

200 танків;

понад 400 інших бронемашин.

"І 80% від цих цифр – це саме Авдіївський напрямок", – розповів спікер Сил оборони.

Чому окупанти просуваються на Сході

На жаль, у ворога є перевага у живій силі, тобто в її кількості. Не завжди вони якісні. Є досить потужні, екіпіровані та навчені підрозділи, які вміють робити свою роботу. І вони також помирають в певній кількості,

– розповів Олександр Штупун.

За його словами, ворог змушений робити з частково розбитих підрозділів якісь зведені роти або батальйони, і також кидає їх уперед.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що:

біля Роботиного діють десантно-штурмові війська;

у районі Мар'їнки – чисті штурми;

біля Авдіївки – й мотострільці, й інші підрозділи.

Полковник додав, що наші військові обходяться тим, що мають – переформатовують завдання й працюють більш ефективно та точно. Наприклад, 19 грудня окупанти втратили 4 танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 13 бойових броньованих машин, серед яких – БТР-82.

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