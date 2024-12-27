Сирія раніше визнала "ДНР" і "ЛНР": у МЗС сказали, чи можливе поновлення відносин із Дамаском

Сирія за часів правління Башара Асада залишалася незмінним союзником Росії. У 2022 році вона визнала "незалежність" українських окупованих територій. Після цього Київ розірвав із Дамаском дипломатичні відносини.

Втім, на початку грудня політична ситуація у Сирії різко змінилася. Тамтешня опозиція повалила режим Асада, який сам накивав п'ятами до Москви. У МЗС України допустили поновлення дипломатичних відносин із Дамаском, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію речника міністерства Георгія Тихого.

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У Києві чекають, якою буде політика нової влади у Сирії

За словами Тихого, Київ готовий до поновлення відносин із Сирією, за умови, якщо політика її нової влади відрізнятиметься від тої, яку провадив Асад.

Речник додав, що вже встановлено контакт з новою владою Сирії, зокрема, на рівні міністрів.

За словами президента Зеленського, Україна підтримала сирійський народ у скрутний час.

500 тонн українського пшеничного борошна вже прямують до Сирії,

– наголосив він.

Найближчими тижнями це борошно планується роздати 33 250 сім’ям або 167 000 осіб. Кожна упаковка важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

Раніше президент заперечив інформацію про надання збройної допомоги сирійським повстанцям.