Нова влада Сирії переслідує залишки ополченців Асада: у засідці загинули 14 поліцейських

Сформована колишніми повстанцями влада Сирії повідомила про загибель 14 поліцейських у засідці. Перестрілка з лояльними поваленому Башарові Асаду силами сталася 24 грудня поблизу порту Тартус на заході Сирії.

Також відомо про 10 поранених співробітників міністерства внутрішніх справ країни. Про це повідомляє Reuters, передає 24 Канал.

Дивіться також Військова техніка Росії залишається на базах у Сирії: супутникові знімки показали цікаві деталі

Перестрілка поблизу Тартуса

Сили безпеки нової влади розпочали операцію з "контролю безпеки, стабільності та громадянського миру, а також переслідування залишків ополченців Асада в лісах і на пагорбах" в сільській місцевості Тартуса.

Поліція потрапила в засідку, коли намагалися заарештувати колишнього офіцера, причетного до в’язниці Седная біля Дамаска, де страчували й піддавали тортурам людей, нелояльних режимові диктатора.

У мережі з'явилося відео, як стверджується, з рейдами силовиків нової влади на бойовиків, які підтримують раніше повалений режим Асада.

Перестрілка силовиків із прихильниками Асада: дивитися відео

Раніше 24 Канал повідомляв про падіння диктатури Башара Асада. Владу в Дамаску захопила група "Хайят Тахрір аш-Шам" на чолі з Абу Мухаммадом аль-Джолані. Колишній диктатор із сім'єю втік до Москви.