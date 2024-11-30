Росія вперше з 2016 відновила авіаудари по Алеппо на тлі успіхів сирійських повстанців

Російська авіація вперше з 2016 року завдала ударів по Алеппо. Це сталося на тлі заяв повстанців про контроль над "більшою частиною" міста.

Сирійський наглядовий центр з прав людини зазначає, що керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Росія відновлює бомбардування Алеппо

Джерела агентства Reuters підтверджують, що російська та сирійська авіація атакували Алеппо після того, як повстанці зайняли райони міста. Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо та всі дороги, що ведуть до міста.

Росія, як основний союзник президента Сирії Башара Асада, запевнила Дамаск у наданні додаткової військової допомоги для відновлення контролю над містом.

Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) і союзні угруповання… взяли під свій контроль більшість міст, урядових центрів і в’язниць,

– повідомляє британська Сирійська обсерваторія з прав людини.

Росія виступила на допомогу режиму Асада у 2015 році, розмістивши у Сирії свою бойову авіацію.

Нагадаємо, антиурядові сили в Сирії могли захопити великий склад російської зброї біля Алеппо. На відео, опублікованому повстанцями видно російські гаубиці, "Камази" та ящики з боєприпасами.