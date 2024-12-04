Тоді Україна відчує полегшення: експрацівник СБУ сказав, яке рішення Кремля до цього призведе

Сирійські повстанці активно просуваються. Становище росіян у Сирії погіршується, вони втрачають позиції та тікають. Зокрема, є евакуація російського офіційного представництва з Дамаска.

Російські окупанти втрачають у Сирії військову техніку, боєприпаси, системи залпового вогню, артилерію і так далі. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак озвучив 24 Каналу думку, що чим більше Росія буде перекидати ресурси у Сирію, тим краще буде для України.

До теми Росіяни в Сирії пригнічені, Кремль думає відправити бойовиків Африканського корпусу, – ГУР

Що може ослабити Росію

Іван Ступак зазначив, що наразі події у Сирії не впливають на хід війни в Україні. Режим Башара Асада рухається до свого краху. Коли Росія вирішить повністю закріпитися у Сирії, не виходячи звідти, це зможе мати вплив на ситуацію в Україні.

Росія буде перекидати туди додаткові військові сили, додаткове озброєння, амуніцію, літаки, забираючи це з українських фронтів, щоб підтримати режим Башара Асада. Тоді хоч на якомусь напрямку наші військові повинні відчути невелике полегшення від того, що стане менше обстрілів, наступальних дій,

– припустив він.

Чим довше росіяни намагатимуться закріпитися у Сирії, чим більше будуть перекидати туди ресурсів, тим більший вплив буде на ситуацію в Україні, тим слабшою буде Росія.