Що таке Сирія для Путіна: у ЦПД пояснили

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, яке значення для російського диктатора Путіна має Сирія. На його думку, Росія є противагою іранському впливу в регіоні завдяки контролю режиму Асада.

Це дозволяє також мати точки впливу на Саудівську Аравію та Ізраїль, передає 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

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Для чого Путіну Сирія

За словами Коваленка, Сирія є додатковим аргументом у стосунках Москви та Туреччини. Окрім цього, завдяки їй країна має додатковий аргумент у співробітництві з Іраном та угрупованнями, які він підтримує, зокрема, з Хезболлою.

Зараз стабільність Сирії зруйнована. Втім, Путін, попри складне становище режиму Асада та російської армії там, може спробувати використати ситуацію як майданчики для окремих перемовин із Заходом і арабським світом,

– каже Коваленко.

Керівник ЦПД також зазначив, що Сирія є важливою морською базою для російського флоту. Це дозволяє країні мати вихід у Середземне море та впливати на африканське узбережжя. До того ж російські ПВК, що активно воюють в Африці, потрапляють туди саме через Сирію.

Окремою складовою є наркотики. За словами Коваленка, російські спецслужби заробляють на наркоторгівлі, а Сирія є так званою "нарколабораторією Росії".

Він також зазначив, що Росія витрачає свої додаткові ресурси саме в Сирії, і це добре.

Нагадаємо, що 30 листопада опозиційні сили в Сирії досягли центральних районів Алеппо. Підконтрольні уряду сили закрили аеропорт міста та заблокували всі дороги, що ведуть до міста. У відповідь на це Росія пообіцяла надати Сирії військове обладнання.

Зауважимо, що останні події в Сирії стали серйозним ударом по Путіну. Адже той ще у 2015 році відправив свої війська на підтримку режиму Асада. Тож у разі поразки останнього російський диктатор зазнає болючого удару та його авторитет на Близькому Сході почне згасати. Крім того, Росія втратить свою єдину військову базу на Середземному морі у Тартусі, яка була там ще з часів СРСР.