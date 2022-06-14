Війна спростила шлях України до ЄС, але попереду є перепона

Ми будемо в ЄС. Це питання часу. Скільки часу для цього потрібно – залежить тільки від нас і ні від кого більше.

Ключ від ЄС – в руках України

Зараз корупціонери намагаються переконати народ, що ніби-то в ЄС є якісь країни, які проти нашого членства і що ми досі не члени ЄС тільки через їхні підступи.

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Це неправда. Якщо Данія та Нідерланди не хочуть бачити корумповану й авторитарну Україну в ЄС, це не значить, що вони блокують вступ України. Вони захищають свої цінності й мають на це повне право.

Бо корупція – зло. Закриття декларацій чиновників від громадськості – зло. Дворічна відсутність голови Спеціалізованої антикорпційної прокуратури – зло. Депутати з валізами готівки – зло.

Це зло має бути покаране. Не для ЄС, не для Данії. Для нас з вами. Щоб ми жили в європейській країні, а не на території Європи.

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Непорушні правила для майбутнього

Вступ до ЄС залежить від нас і тільки від нас. Нагадаю, що до війни про це не могло бути і мови. Тільки подвиг українського народу зробив можливим розгляд нашої заявки на вступ до ЄС зараз, а не через 30 років. Тож ми і тільки ми самі або наближаємо вступ до ЄС, або відтерміновуємо.

Не може бути ніяких виправдань у невиконанні наших домашніх завдань. Ми стукаємо у двері елітного клубу. Ми хочемо їхніх ринків, грошей, технологій, способу життя. І якщо на вході нас просять помити руки, це треба робити! А не розказувати про чистоплюїв, яким руки наші не подобаються.

Важливо – коли Україна зможе отримати статус кандидата у члени ЄС: дивіться відео