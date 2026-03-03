У Зеленського пояснили, як на завершення війни в Україні вплине операція проти Ірану

Росія ескалює ситуацію на Близькому Сході, допомагаючи Ірану у війні проти США та Ізраїлі. Ця ситуація може вплинути й на хід мирних переговорів та завершення бойових дій в Україні.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що насправді ставлення Дональда Трампа до Росії не змінилося через останні події. Він досі вважає очільника Кремля впливовим лідером, хоча це не базується на сучасних фактах.

До теми Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Хто може втрутитися у ситуацію на Близькому Сході?

Сьогодні будь-які заяви Росії щодо ситуації на Близькому Сході – позбавлені сенсу, бо Москва не має там жодного впливу. Володимир Путін не є посередником між Іраном і США, тому рішення про подальші дії ухвалюватимуть без участі Кремля. Єдиний, хто може втручатися, – це Китай.

Якщо Китай зможе дотиснути, залишки режиму Хаменеї, змусити Іран припинити блокувати Ормузьку протоку, то тоді він стане ще одним гравцем у ситуації на Близькому Сході,

– зауважив Михайло Подоляк.

Натомість Росію ніхто серйозно не сприймає. Всі розуміють, що вона навпаки блокуватиме можливість розв'язати цей конфлікт, всіляко його затягуватиме. Путін зацікавлений у тому, щоб "законсервувати" все, що відбувається, якнайдовше втримувати нестабільну ситуацію.

Цікаво! Аналітик Іван Ус звернув увагу на те, що Володимир Путін упродовж року втратив своїх трьох найближчих соратників. Мовиться про диктаторів Сирії, Венесуели та Ірану. Втім очільник Кремля зацікавлений, щоб війна на Близькому Сході тривала якнайдовше, бо це означатиме підвищення цін на нафту.

Зрозуміло, що Росія уже не один рік співпрацює з Іраном, Північною Кореєю, щоб воювати проти України. Наші партнери це також усвідомлюють. При цьому Трамп продовжує дотримуватися "м'якої політики" щодо Путіна.

Чи може змінитися ставлення Трампа до Росії?

На думку Михайла Подоляка, зважаючи на те, як Сполучені Штати виграватимуть війни, їхнє ставлення до Путіна ставатиме більше жорстким. Поступово в очах Трампа розвіюватиметься ілюзія, що Путін має велику вагу.

Лідер США уже позбувається мілітарної, економічної присутності Росії у Латинській Америці, країнах Карибського басейну. Це дуже важливо з безпекових міркувань. Також продовжуються інтенсивні переговори навколо Гренландії. США досягнуть збільшення там своєї присутності,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Також гостро стоїть питання блокади для Росії і Китаю так званих північних морських шляхів. Все це про домінування. Якщо США та Ізраїль продовжать операцію проти Ірану, то зможуть повністю "вибити" з цього регіону Росію, а це суттєво вплине на глобальний енергоринок.

"Щодо України, я думаю, сумнівів немає, що це ключова війна. Так, є Близький Схід, інші конфлікти, але ключова війна для Росії, після якої буде поступово наростати її обнулення – це війна в Україні", – наголосив Михайло Подоляк.

Вона має завершитися за формулою, яку пропонує український президент. Ця формула передбачає зупинку бойових дій по лінії фронту, а ключовим є надання Україні гарантій безпеки. Вони важливі для подальшого стримування Росії та тиску на Кремль у післявоєнній архітектурі.

Що відбувається на Близькому Сході?