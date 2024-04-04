Росіяни прориваються на 4 напрямках на Сході та Півдні: карта бойових дій на 4 квітня

Окупанти не полишають спроб вклинитися в українську оборону. Втім, наші захисники зводять зусилля ворога нанівець.

За минулу добу на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. На яких ділянках фронту ворог був активний, а де його вдалося "втихомирити", читайте далі.

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Головний напрямок удару – Донеччина

Донецька область залишається регіоном, де тривають найзапекліші бої. Саме тут противник намагався просунутися вперед.

Так, окупанти 22 рази атакували на Новопавлівському напрямку у районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного Донецької області.

Росіяни наступають біля Урожайного: дивіться на карту

Також спроби штурмів противник здійснював на Авдіївському напрямку. Тут наші захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Противник активний біля Уманського: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку ворог 14 разів ходив в атаку в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області.

Ворог наближається до Білогорівки: дивіться карту

Що відбувається на південно-східніше Виїмки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські військові зупинили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Противник зосередився на захопленні Терн: дивіться на карту

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 1 спробу росіян прорватися в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

Херсонщина під вогнем

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, він здійснив 7 безуспішних атак позицій українських військ.

Водночас на Запоріжжі росіяни трохи збавили темпи просування. На Оріхівському напрямку штурмових дій окупанти не вели.

На Півночі – стабільно

На Волинському та Поліському напрямках жодних змін в обстановці не відбулося. На Сіверському та Слобажанському напрямках ворог з метою розосередження уваги захисників проводить диверсії.

Нагадаємо, що попри значну перевагу ворога у снарядах та особовому складі, захисникам вдається не лише тримати оборону, але й завдавати йому значних втрат. Так, нещодавно під Авдіївкою Росія провалила найбільший штурм за часи повномасштабної війни. Противник кинув уперед 48 одиниць техніки і втратив майже половину з неї. Українські військові змогли зупинити росіян завдяки ударів дронами та артилерією.