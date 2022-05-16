Війна триватиме, поки Путін вірить, що у нас немає європейського майбутнього, – Кулеба
Джерело:МЗС України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав 3 чинники, які можуть наблизити нашу перемогу у війні з Росією. Серед них – отримання Україною статуса кандидата у члени ЄС.
Кулеба виступив з заявою перед міністрами ЄС
За словами Кулеби, надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року зможе приблизити її до перемоги у війні з Росією. Про ці чинники очільник українського МЗС оголосив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 16 травня, на 82 добу протистояння російській агресії.
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Дмитро Кулеба наголосив, що війна проти України та решти Європи триватиме доти, доки Путін вірить, що в України немає європейського майбутнього. І вторгнення Росії в Молдову, Грузію та Україну є цьому свідченням.
Політика стратегічної невизначеності ЄС щодо України зазнала краху, і чесно кажучи, є однією з причин, які привели Путіна до початку цієї війни,
– зазначив він, і додав, що за євроінтеграцію виступають 91% українців.
На його думку, надання Україні статусу кандидата в червні буде сильним політичним кроком, який надійно закріпить Україну в рамках європейського інтеграційного проєкту та виправить десятиріччя помилок політики невизначеності.
Також очільник українського МЗС запевнив – якою би не була ціна, яку ЄС доведеться сплатити зараз, вона набагато нижча за ціну, яку довелося би заплатити у випадку перемоги Путіна.
"Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні буде не революцією, а визнанням. Україна потрібна ЄС не менше, ніж ЄС потрібен Україні", – підсумував Кулеба.
Які 3 фактори прискорять нашу перемогу
За словами міністра закордонних справ України, три фактори можуть змінити ситуацію на краще:
- Економічний: жорсткі санкції проти Росії
- Військовий: постачання важкого озброєння Україні
- Політичний: надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
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