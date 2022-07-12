Для кожної зброї свій час, – Жданов припустив, коли Україна отримає далекобійні ракети HIMARS
Для систем HIMARS Україні обіцяють більш далекобійні ракети. Вони допоможуть вражати цілі, які ще швидше наближатимуть нас до перемоги. Наскільки висока ймовірність надання такої зброї – читайте у матеріалі.
Для кожної зброї свій час. Колись Україна навіть не мріяла про HIMARS, але нам їх надали. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Він зазначив, що зараз ведуться розмови про боєприпаси з дальністю до 140 кілометрів.
Я думаю, що їх нададуть найближчим часом. А вже оперативно-тактичну ракету типу ATACMS, яка для цього ж комплексу, можливо, трошки згодом. Проте нададуть,
– повідомив Олег Жданов.
Він додав, що колись українці й не мріяли про західну артилерію, але отримали її. Про літаки – також отримуємо. Крім того, він додав, що наразі ведуться перемовини, щоб отримати літаки західного зразка, а не тільки радянські.
"Так що для кожної зброї свій час. Поступово ця зброя надходить в Україну і потрапляє до лав ЗСУ", – підсумував Жданов.
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Успішне використання зброї українськими захисниками
- Поблизу окупованого Мелітополя чутно звуки вибухів на території військової бази, яку захопили російські загарбники. Цілком ймовірно, що туди влучили українські снаряди.
- В тимчасово окупованій Новій Каховці пізно ввечері 11 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.
- Зранку 9 липня воїни ЗСУ завдяки HIMARS влучили у склад боєприпасів окупантів у Чорнобаївці. Очевидці повідомляли, що там довго тривала масштабна пожежа з детонацією снарядів.