Вибухи у Харкові та Сумах, росіяни просуваються на Донеччині: хронологія 1079 дня війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває уже 1079 день. Усі ці дні Сили оборони боронять нашу незалежність і територіальну цілісність від рук загарбників. Наразі ситуація на фронті складна та динамічна.

Детально про ситуацію в країні станом на 6 лютого: головні події дня, обстановку на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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