Вибухи у Харкові та Сумах, росіяни просуваються на Донеччині: хронологія 1079 дня війни
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває уже 1079 день. Усі ці дні Сили оборони боронять нашу незалежність і територіальну цілісність від рук загарбників. Наразі ситуація на фронті складна та динамічна.
Детально про ситуацію в країні станом на 6 лютого: головні події дня, обстановку на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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За даними аналітиків, окупаційні війська змогли просунутися на Новопавлівському напрямку в Донецькій області. Так, впродовж доби росіяни мали незначний успіх в районі Костянтинополя на Донеччині. Ворог зміг просунутися в Андріївці та Дачному. Орієнтовно о 01:33 повідомили про вибухи в Києві. Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху. Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився, що за попередньою інформацією, БпЛА вдарив по Київському району міста. Згодом він уточнив, що окупанти атакували один з найбільших ринків Харкова у Київському районі міста. За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила, Близько 01:00 в Сумах пролунали повторні вибухи. Зазначимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху. Незадовго до цього в Повітряних силах попереджали про БпЛА на території Сумської області, який тримав західний/південно-західний напрямок.
Оновили мапу фронті DeepState
У Києві чули вибухи
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова та інших локаціях
– розповів міський голова.
У Сумах прогриміли вибухи
За даними аналітиків, окупаційні війська змогли просунутися на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.
Так, впродовж доби росіяни мали незначний успіх в районі Костянтинополя на Донеччині. Ворог зміг просунутися в Андріївці та Дачному.
Орієнтовно о 01:33 повідомили про вибухи в Києві. Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.
Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився, що за попередньою інформацією, БпЛА вдарив по Київському району міста. Згодом він уточнив, що окупанти атакували один з найбільших ринків Харкова у Київському районі міста.
За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила,
Близько 01:00 в Сумах пролунали повторні вибухи. Зазначимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.
Незадовго до цього в Повітряних силах попереджали про БпЛА на території Сумської області, який тримав західний/південно-західний напрямок.