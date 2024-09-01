Масована атака дронами по Росії, пожежа на НПЗ Москви: хронологія 921 дня війни

1 вересня 2024, 08:34
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Автор: Діана Квасневська

Російські окупанти не виводять свої війська з території України. Тож ЗСУ змушені протистояти навалі ворога.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії та в тилу, які проблеми виникають в росіян через війну в Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:39, 01 вересня

Росія атакувала Дніпропетровщину

Російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області.

Постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості,
– заявили в Дніпропетровській ОВА.

Там зазначили, що ворог пошкодив інфраструктуру, промислове підприємство, АЗС, магазин, будівлю, що не експлуатується. 

08:31, 01 вересня

Росія вночі атакувала Харківщину

Росія вночі 1 вересня атакувала селище Слатине Харківського району.

Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства,
– заявив Олег Синєгубов.

07:30, 01 вересня

Втрати ворога

Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 року:

  • особового складу – близько 616300 (+1350) осіб,
  • танків – 8592 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 16760 (+24) од,
  • артилерійських систем – 17636 (+22) од,
  • РСЗВ – 1176 (+0) од,
  • засоби ППО – 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),
  • крилаті ракети – 2557 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
  • спеціальна техніка – 2991 (+14)
07:18, 01 вересня

Дрони масовано атакували Росію

Понад 100 дронів атакувала 10 регіонів Росії. Зокрема, вибухи чули в Москві, Московській, Брянській, Липецькій, Бєлгородській, Воронезькій, Тульській, Рязанській, Тверській, Калузькій областях. 

У Московській та Тверській областях зафіксовані влучання в електростанції. У Московській області, ймовірно, прилетіло по нафтопереробному заводі.

01:59, 01 вересня

Увечері 31 серпня ворог вдарив по Харкову новою ракетою "Гром-Е1". Окупанти влучили у проїжджу частину поряд з 18-поверховим будинком в  Слобідському районі.

Троє людей поранені. Ворог пошкодив багатоквартирні житлові будинки, промислове приміщення, а також адміністративні приміщення. Пошкоджені багато цивільних автівок.