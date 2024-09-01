Масована атака дронами по Росії, пожежа на НПЗ Москви: хронологія 921 дня війни

Російські окупанти не виводять свої війська з території України. Тож ЗСУ змушені протистояти навалі ворога.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії та в тилу, які проблеми виникають в росіян через війну в Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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