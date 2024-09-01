Масована атака дронами по Росії, пожежа на НПЗ Москви: хронологія 921 дня війни
Російські окупанти не виводять свої війська з території України. Тож ЗСУ змушені протистояти навалі ворога.
Яка ситуація на фронті, у дипломатії та в тилу, які проблеми виникають в росіян через війну в Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості, Там зазначили, що ворог пошкодив інфраструктуру, промислове підприємство, АЗС, магазин, будівлю, що не експлуатується. Росія вночі 1 вересня атакувала селище Слатине Харківського району. Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства, Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 року: Понад 100 дронів атакувала 10 регіонів Росії. Зокрема, вибухи чули в Москві, Московській, Брянській, Липецькій, Бєлгородській, Воронезькій, Тульській, Рязанській, Тверській, Калузькій областях. У Московській та Тверській областях зафіксовані влучання в електростанції. У Московській області, ймовірно, прилетіло по нафтопереробному заводі. Увечері 31 серпня ворог вдарив по Харкову новою ракетою "Гром-Е1". Окупанти влучили у проїжджу частину поряд з 18-поверховим будинком в Слобідському районі. Троє людей поранені. Ворог пошкодив багатоквартирні житлові будинки, промислове приміщення, а також адміністративні приміщення. Пошкоджені багато цивільних автівок.
Росія атакувала Дніпропетровщину
– заявили в Дніпропетровській ОВА.
Росія вночі атакувала Харківщину
– заявив Олег Синєгубов.
Втрати ворога
Дрони масовано атакували Росію
Російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області.
Постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості,
Там зазначили, що ворог пошкодив інфраструктуру, промислове підприємство, АЗС, магазин, будівлю, що не експлуатується.
Росія вночі 1 вересня атакувала селище Слатине Харківського району.
Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи. Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства,
Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 року:
Понад 100 дронів атакувала 10 регіонів Росії. Зокрема, вибухи чули в Москві, Московській, Брянській, Липецькій, Бєлгородській, Воронезькій, Тульській, Рязанській, Тверській, Калузькій областях.
У Московській та Тверській областях зафіксовані влучання в електростанції. У Московській області, ймовірно, прилетіло по нафтопереробному заводі.
Увечері 31 серпня ворог вдарив по Харкову новою ракетою "Гром-Е1". Окупанти влучили у проїжджу частину поряд з 18-поверховим будинком в Слобідському районі.
Троє людей поранені. Ворог пошкодив багатоквартирні житлові будинки, промислове приміщення, а також адміністративні приміщення. Пошкоджені багато цивільних автівок.