Росіяни просуваються на Донбасі та бояться за кораблі в Криму: хронологія 1049 дня війни

Триває опір збройній агресії Росії. 7 січня – вже 1049 день повномасштабної війни. Україна відбиває численні атаки та здобуває перемоги, зокрема, на Курщині.

24 Канал розкаже про події на фронті та на міжнародній арені, поінформує про втрати ворога, коротко повідомить основні заяви українських і світових політиків.

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Головні події 7 січня