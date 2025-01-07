Росіяни просуваються на Донбасі та бояться за кораблі в Криму: хронологія 1049 дня війни
Триває опір збройній агресії Росії. 7 січня – вже 1049 день повномасштабної війни. Україна відбиває численні атаки та здобуває перемоги, зокрема, на Курщині.
24 Канал розкаже про події на фронті та на міжнародній арені, поінформує про втрати ворога, коротко повідомить основні заяви українських і світових політиків.
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Головні події 7 січня
Мова про села Шевченко та Іванівка. Погана погода і щільна забудова грають на руку окупантам. Штурми по всьому місту, українські спецпризначенці зачищають будівлі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Євросоюз змушуватимуть до угоди з Росією. Вочевидь, він мав на увазі Трампа. Тому закликав покращити позицію Києва на майбутніх переговорах. Під час однієї з атак вижило тільки 11 окупантів із 61. Вони постійно змінюють розташування своїх суден. Через феодосійський порт торгують вкраденим зерном, а для військових потреб мають кораблі у Севастополі та Донузлаві.
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Можливе примушення ЄС до миру
Ворог штурмує правий берег Дніпра на Херсонщині
Росіяни бояться ударів по кораблях
Мова про села Шевченко та Іванівка.
Погана погода і щільна забудова грають на руку окупантам. Штурми по всьому місту, українські спецпризначенці зачищають будівлі.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Євросоюз змушуватимуть до угоди з Росією.
Вочевидь, він мав на увазі Трампа. Тому закликав покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.
Під час однієї з атак вижило тільки 11 окупантів із 61.
Вони постійно змінюють розташування своїх суден. Через феодосійський порт торгують вкраденим зерном, а для військових потреб мають кораблі у Севастополі та Донузлаві.