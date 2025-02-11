Удари по Росії, "Шахеди" атакували Україну: хронологія 1084 дня війни

У вівторок, 11 лютого, розпочався 1084 день війни Росії з Україною. Ворог не припиняє атакувати наші міста і села, продовжує атаки на фронті. Але на обороні стоять Збройні Сили України, які знищують російських окупантів та протистоять навалі як на фронті, так і в тилу противника.

Про наслідки ворожих атак, ситцацію на полі бою, нові заяви політиків та інші новини за 11 лютого розповість 24 Канал.

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