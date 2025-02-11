Удари по Росії, "Шахеди" атакували Україну: хронологія 1084 дня війни
У вівторок, 11 лютого, розпочався 1084 день війни Росії з Україною. Ворог не припиняє атакувати наші міста і села, продовжує атаки на фронті. Але на обороні стоять Збройні Сили України, які знищують російських окупантів та протистоять навалі як на фронті, так і в тилу противника.
Про наслідки ворожих атак, ситцацію на полі бою, нові заяви політиків та інші новини за 11 лютого розповість 24 Канал.
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о 05:15 російська армія здійснила пуск крилатих ракет з Волгоградської області. У повітрі також фіксувалися декілька бортів Су-57. Вночі Росія запустила по території України "Калібри". Пізніше вороги розпочали атаку "Шахедами". В низці областей лунала повітряна тривога. Конгресмен Джо Вілсон анонсував законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень відправляти зброю Україні через ленд-ліз. Наразі невідомо, що саме передбачатиме ініціатива і чи підтримають її в Конгресі. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів зустрічі з міністрами закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Чехії, щоб обговорити досягнення миру в Україні. Також він говорив про спільну роботу в інтересах України з послами Італії та Британії. У ніч проти 11 лютого в російському Енгельсі та Саратові пролунали вибухи. Росіяни писали про роботу ППО по невідомих дронах, які, ймовірно, атакували аеродром та НПЗ, що збезпечує паливом російську армію. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головною темою безпекової конференції в Мюнхені 14-16 лютого буде закінчення війни в Україні. Також під час зустрічі обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, вплив "Хезболли", Сирії та Ірану. На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко про це сказав. Трамп заявив, що війну в Україні потрібно закінчити,
Зранку росіяни запустили по Україні ракети
Нічна атака України
Міжнародна співпраця щодо України
Росію атакували безпілотники
Триває підготовка до Мюнхенської конференції
– сказав Рубіо.
о 05:15 російська армія здійснила пуск крилатих ракет з Волгоградської області. У повітрі також фіксувалися декілька бортів Су-57.
Вночі Росія запустила по території України "Калібри". Пізніше вороги розпочали атаку "Шахедами". В низці областей лунала повітряна тривога.
Конгресмен Джо Вілсон анонсував законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень відправляти зброю Україні через ленд-ліз. Наразі невідомо, що саме передбачатиме ініціатива і чи підтримають її в Конгресі.
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів зустрічі з міністрами закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Чехії, щоб обговорити досягнення миру в Україні. Також він говорив про спільну роботу в інтересах України з послами Італії та Британії.
У ніч проти 11 лютого в російському Енгельсі та Саратові пролунали вибухи. Росіяни писали про роботу ППО по невідомих дронах, які, ймовірно, атакували аеродром та НПЗ, що збезпечує паливом російську армію.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головною темою безпекової конференції в Мюнхені 14-16 лютого буде закінчення війни в Україні. Також під час зустрічі обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, вплив "Хезболли", Сирії та Ірану.
На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко про це сказав. Трамп заявив, що війну в Україні потрібно закінчити,