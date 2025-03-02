Складна ситуація на Курщині, ЗСУ просунулися у Торецьку: хронологія 1103 дня війни

Росія продовжує вести криваву війну. Українські захисники стримують ворога, однак просування на лінії фронту мають обидві сторони.

Про головні події України й ситуацію на фронті 2 березня 2025 року, 1103 дня війни, читайте на сайті 24 Каналу.

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