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24 Канал Новини України Складна ситуація на Курщині, ЗСУ просунулися у Торецьку: хронологія 1103 дня війни
2 березня, 06:33
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Складна ситуація на Курщині, ЗСУ просунулися у Торецьку: хронологія 1103 дня війни

Анастасія Безейко

Росія продовжує вести криваву війну. Українські захисники стримують ворога, однак просування на лінії фронту мають обидві сторони.

Про головні події України й ситуацію на фронті 2 березня 2025 року, 1103 дня війни, читайте на сайті 24 Каналу.

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07:10, 02 березня

Втрати ворога на 2 березня

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 110 окупантів, а загальні втрати ворога вже перевищують 876 тисяч особового складу. Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

06:40, 02 березня

"Атеш" влаштував диверсію в Московській області

Партизанський рух провів диверсію на території військової частини у Московській області. Агент "Атешу" підпалив військовий транспорт "під носом у патруля", після чого втік.

04:00, 02 березня

Ситуація на Курщині для ЗСУ погіршилася, – DeepState

Росіяни нарощували свої спроможності контролю нашого пересування у Курській області, починаючи з січня. Найбільші ускладнення почалися після втрати українцями Свердликового.

Неприємним моментом є також просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка – Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно,
– пишуть аналітики.

03:00, 02 березня

Окупанти здійснювали наступальні дії на багатьох напрямках фронту, але без значного успіху, пише ISW.

Українські війська просунулися на Торецькому напрямку, а російські – у напрямку Великої Новосілки.