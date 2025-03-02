Складна ситуація на Курщині, ЗСУ просунулися у Торецьку: хронологія 1103 дня війни
Росія продовжує вести криваву війну. Українські захисники стримують ворога, однак просування на лінії фронту мають обидві сторони.
Про головні події України й ситуацію на фронті 2 березня 2025 року, 1103 дня війни, читайте на сайті 24 Каналу.
Дивіться також Ворог суне на захід від Покровська та активізувався на Запоріжжі: огляд і карти ISW
Партизанський рух провів диверсію на території військової частини у Московській області. Агент "Атешу" підпалив військовий транспорт "під носом у патруля", після чого втік. Росіяни нарощували свої спроможності контролю нашого пересування у Курській області, починаючи з січня. Найбільші ускладнення почалися після втрати українцями Свердликового. Неприємним моментом є також просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка – Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно, Окупанти здійснювали наступальні дії на багатьох напрямках фронту, але без значного успіху, пише ISW. Українські війська просунулися на Торецькому напрямку, а російські – у напрямку Великої Новосілки.
Втрати ворога на 2 березня
"Атеш" влаштував диверсію в Московській області
Ситуація на Курщині для ЗСУ погіршилася, – DeepState
– пишуть аналітики.
Партизанський рух провів диверсію на території військової частини у Московській області. Агент "Атешу" підпалив військовий транспорт "під носом у патруля", після чого втік.
Росіяни нарощували свої спроможності контролю нашого пересування у Курській області, починаючи з січня. Найбільші ускладнення почалися після втрати українцями Свердликового.
Неприємним моментом є також просування ворога вздовж кордону між населеними пунктами Журавка – Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно,
Окупанти здійснювали наступальні дії на багатьох напрямках фронту, але без значного успіху, пише ISW.
Українські війська просунулися на Торецькому напрямку, а російські – у напрямку Великої Новосілки.