Нічна атака "Шахедами", вибухи лунали в низці областей: хронологія 1151 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1151 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 19 квітня, повідомляє 24 Канал.
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Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА повідомив, що 74-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури. Російські війська просунулися в напрямках Куп'янська, Лимана і Курахового, але без значних успіхів на інших напрямках. Українські війська досягли успіху на Торецькому напрямку, просунувшись на північний захід від Дружби. Приблизно о 4 ранку майже одночасно надійшла інформація від влади в обох областях про наслідки нальоту "Шахедів". США нібито можуть визнати російський контроль над окупованим Кримом в межах ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом. Подібна поступка є "останнім сигналом" Дональда Трампа, який все ще прагне досягти припинення вогню. Досі Владімір Путін відмовлявся приставати на пропозиції американського президента. Про це в суботу, 19 квітня, повідомили в Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі. Сили Оборони України відкинули противника в Удачному. Ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового. Перед опівніччю Повітряні сили попереджали про декілька груп БпЛА в Сумській області, що рухалися в південно-західному напрямку. Уперше про звуки вибухів журналісти написали о 00:17. Згодом, о 00:24, захисники неба повідомили про ударний дрон у районі Сум. Близько 00:26 пролунав повторний вибух.
Атака по Запорізькому району
Огляд фронту ISW
У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи
США готові визнати Крим російським у межах ширшої можливої мирної угоди, – Bloomberg
Вибухи в Одесі
Оновлена мапа DeepState
У Сумах лунали вибухи
Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА повідомив, що 74-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури.
Російські війська просунулися в напрямках Куп'янська, Лимана і Курахового, але без значних успіхів на інших напрямках.
Українські війська досягли успіху на Торецькому напрямку, просунувшись на північний захід від Дружби.
Приблизно о 4 ранку майже одночасно надійшла інформація від влади в обох областях про наслідки нальоту "Шахедів".
США нібито можуть визнати російський контроль над окупованим Кримом в межах ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом. Подібна поступка є "останнім сигналом" Дональда Трампа, який все ще прагне досягти припинення вогню.
Досі Владімір Путін відмовлявся приставати на пропозиції американського президента. Про це в суботу, 19 квітня, повідомили в Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі.
Сили Оборони України відкинули противника в Удачному. Ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового.
Перед опівніччю Повітряні сили попереджали про декілька груп БпЛА в Сумській області, що рухалися в південно-західному напрямку. Уперше про звуки вибухів журналісти написали о 00:17.
Згодом, о 00:24, захисники неба повідомили про ударний дрон у районі Сум. Близько 00:26 пролунав повторний вибух.