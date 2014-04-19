Нічна атака "Шахедами", вибухи лунали в низці областей: хронологія 1151 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1151 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 19 квітня, повідомляє 24 Канал.

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07:09, 19 квітня Атака по Запорізькому району Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА повідомив, що 74-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська Росії здійснили 8 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Новодарівці та Щербаках.

204 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Щасливе, Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку.

111 артударів завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури. 06:28, 19 квітня В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет. 05:03, 19 квітня Огляд фронту ISW Російські війська просунулися в напрямках Куп'янська, Лимана і Курахового, але без значних успіхів на інших напрямках. Українські війська досягли успіху на Торецькому напрямку, просунувшись на північний захід від Дружби. 04:05, 19 квітня У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи Приблизно о 4 ранку майже одночасно надійшла інформація від влади в обох областях про наслідки нальоту "Шахедів". Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють.

Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють. А керівник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що росіяни атакували обласний центр, тобто місто Запоріжжя, "Шахедами", внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби, а інформація щодо руйнувань та потерпілих також уточнюють. 01:31, 19 квітня США готові визнати Крим російським у межах ширшої можливої мирної угоди, – Bloomberg США нібито можуть визнати російський контроль над окупованим Кримом в межах ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом. Подібна поступка є "останнім сигналом" Дональда Трампа, який все ще прагне досягти припинення вогню. Досі Владімір Путін відмовлявся приставати на пропозиції американського президента. Про це в суботу, 19 квітня, повідомили в Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. 01:29, 19 квітня Вибухи в Одесі Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі. 00:56, 19 квітня Оновлена мапа DeepState Сили Оборони України відкинули противника в Удачному. Ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового.

00:19, 19 квітня У Сумах лунали вибухи Перед опівніччю Повітряні сили попереджали про декілька груп БпЛА в Сумській області, що рухалися в південно-західному напрямку. Уперше про звуки вибухів журналісти написали о 00:17. Згодом, о 00:24, захисники неба повідомили про ударний дрон у районі Сум. Близько 00:26 пролунав повторний вибух.



