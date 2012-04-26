Росія запускала "Шахеди", дрони атакували декілька регіонів: хронологія 1158 дня війни
Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1158 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч окупаційній армії.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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Сергій Лисак повідомив, що пожежу двох квартир в 9-поверхівці Кам'янського, яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили. Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто. На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані. Є наслідки і у Дніпровському районі. Там поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася. Крім цього, Лисак повідомив, що: Харків зранку опинився під атакою БпЛА. Терехов повідомив, що один із ворожих ударів прийшовся по Шевченківському району міста. Так, за його даними, у Шевченківському районі приліт біля багатоповерхового будинку. Там пошкоджені балкони та вибиті вікна. Наразі триває обстеження місця ворожого удару. Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА, повідомив, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру в Кам'янському. Ворожий безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них – дитина. У селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку. У Дніпрі пролунала серія вибухів. Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Є інформацію про розбиті складські приміщення. Президент США "готовий" вийти з переговорів щодо завершення війни "уже наступного тижня". Це нібито може статися, якщо не буде досягнуто домовленостей з Україною. Про це пише Time з посиланням на джерела. Російські військові атакували Кіровоградську область ударними дронами. Серія вибухів пролунала у Кропивницькому.
Наслідки атаки на Дніпропетровщині
Скільки російських кораблів зараз в Чорному і Азовському морях
Харків під атакою "Шахедів"
У Кам'янському безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку
На Кіровоградщині російський БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку
Постраждалих, на щастя, немає.
Деталі про удар по Кропивницькому
Трамп може вийти з мирних переговорів, – у Times назвали умову
У Кропивницькому прогриміла серія вибухів
Сергій Лисак повідомив, що пожежу двох квартир в 9-поверхівці Кам'янського, яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили.
Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто.
На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані.
Є наслідки і у Дніпровському районі.
Там поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася.
Крім цього, Лисак повідомив, що:
Харків зранку опинився під атакою БпЛА. Терехов повідомив, що один із ворожих ударів прийшовся по Шевченківському району міста.
Так, за його даними, у Шевченківському районі приліт біля багатоповерхового будинку. Там пошкоджені балкони та вибиті вікна. Наразі триває обстеження місця ворожого удару.
Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА, повідомив, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру в Кам'янському.
Ворожий безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях.
Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них – дитина.
У селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку.
У Дніпрі пролунала серія вибухів.
Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Є інформацію про розбиті складські приміщення.
Президент США "готовий" вийти з переговорів щодо завершення війни "уже наступного тижня". Це нібито може статися, якщо не буде досягнуто домовленостей з Україною.
Про це пише Time з посиланням на джерела.
Російські військові атакували Кіровоградську область ударними дронами. Серія вибухів пролунала у Кропивницькому.