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24 Канал Новини України Росія запускала "Шахеди", дрони атакували декілька регіонів: хронологія 1158 дня війни
26 квітня, 07:00
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Росія запускала "Шахеди", дрони атакували декілька регіонів: хронологія 1158 дня війни

Ірина Марціяш

Україна хоробро протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1158 дні. Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Водночас Збройні Сили України дають потужну відсіч окупаційній армії.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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07:38, 26 квітня

Наслідки атаки на Дніпропетровщині

Сергій Лисак повідомив, що пожежу двох квартир в 9-поверхівці Кам'янського, яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили.

Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто. 

На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані. 

Є наслідки і у Дніпровському районі. 

Там поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася. 

Крім цього, Лисак повідомив, що:

  • ввечері російська армія вдарили FPV-дрорами по Межівській громаді Синельниківського району. Постраждав чоловік. Виникли пожежі. Зокрема, вогонь знищив екскаватор.
  • вранці ворог влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району. Люди вціліли. 
06:57, 26 квітня

Скільки російських кораблів зараз в Чорному і Азовському морях

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

06:09, 26 квітня

Харків під атакою "Шахедів"

Харків зранку опинився під атакою БпЛА. Терехов повідомив, що один із ворожих ударів прийшовся по Шевченківському району міста.

Так, за його даними, у Шевченківському районі приліт біля багатоповерхового будинку. Там пошкоджені балкони та вибиті вікна. Наразі триває обстеження місця ворожого удару.

03:51, 26 квітня

У Кам'янському безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку

Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА, повідомив, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру в Кам'янському.

Ворожий безпілотник поцілив у житлову 9-поверхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях.

Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них – дитина.

03:03, 26 квітня

На Кіровоградщині російський БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку

У селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку.

Постраждалих, на щастя, немає.

02:45, 26 квітня

У Дніпрі пролунала серія вибухів.

01:37, 26 квітня

Деталі про удар по Кропивницькому

Кропивницький пережив чергову ворожу дронову атаку. Є інформацію про розбиті складські приміщення.

00:32, 26 квітня

Трамп може вийти з мирних переговорів, – у Times назвали умову

Президент США "готовий" вийти з переговорів щодо завершення війни "уже наступного тижня". Це нібито може статися, якщо не буде досягнуто домовленостей з Україною.

Про це пише Time з посиланням на джерела.

00:29, 26 квітня

У Кропивницькому прогриміла серія вибухів

Російські військові атакували Кіровоградську область ударними дронами. Серія вибухів пролунала у Кропивницькому.