Росія запускала "Шахеди", дрони атакували декілька регіонів: хронологія 1158 дня війни

07:38, 26 квітня

Сергій Лисак повідомив, що пожежу двох квартир в 9-поверхівці Кам'янського, яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили.

Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто.

На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані.

Є наслідки і у Дніпровському районі.

Там поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася.

Крім цього, Лисак повідомив, що: