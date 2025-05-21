Нічна атака "Шахедами", вибухи в низці областей: хронологія 1183 дня війни
Уже 1183 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч окупантам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають ворожі атаки з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 травня, повідомляє 24 Канал.
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Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що постраждали 2 підприємства на території міста. Так, ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу “Шахед”. По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому — 2. Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. Вибухи пролунали в Києві. О 03:33 місцеві ЗМІ почали писати, що в Сумах люди почули вибухи. Ба більше, у частині міста зникло світло. Харківська область зазнала атаки ударних БпЛА вночі 21 травня. В місті лунали вибухи. Під час телефонної розмови Дональд Трамп просив Владіміра Путіна, щоб той виступив із пропозицією щодо миру, яку Україна і європейці не відкинуть одразу. Президент США також хоче, щоб Київ та Москва провели двостороннім прямі переговори. Про це повідомляє видання Axios, якому інформацію надали обізнані джерела. У Тульській області пролунали вибухи. Як повідомили росіяни, гучно було в небі в місті Алексин. Влада Тульської області зазначила, що система ППО нібито збиває дрони.
"Шахеди" атакували Суми
Вибухи у Сумах
Вибухи в Харкові
Трамп просив Путіна запропонувати Україні та Європі те, з чим вони можуть погодитися, – Axios
Тульську область Росії атакують дрони
Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що постраждали 2 підприємства на території міста.
Так, ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу “Шахед”.
По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому — 2.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає.
Вибухи пролунали в Києві.
О 03:33 місцеві ЗМІ почали писати, що в Сумах люди почули вибухи. Ба більше, у частині міста зникло світло.
Харківська область зазнала атаки ударних БпЛА вночі 21 травня. В місті лунали вибухи.
Під час телефонної розмови Дональд Трамп просив Владіміра Путіна, щоб той виступив із пропозицією щодо миру, яку Україна і європейці не відкинуть одразу. Президент США також хоче, щоб Київ та Москва провели двостороннім прямі переговори.
Про це повідомляє видання Axios, якому інформацію надали обізнані джерела.
У Тульській області пролунали вибухи. Як повідомили росіяни, гучно було в небі в місті Алексин. Влада Тульської області зазначила, що система ППО нібито збиває дрони.