Нічна атака "Шахедами", вибухи в низці областей: хронологія 1183 дня війни

Уже 1183 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч окупантам. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають ворожі атаки з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 травня, повідомляє 24 Канал.

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