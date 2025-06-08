Нічна атака "Шахедами", серія вибухів у Росії: хронологія 1201 дня війни

00:37, 08 червня

Уночі 8 червня у місті Новомосковськ Тульської області було гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та сильну пожежу на важливому для росіян підприємстві.

Щонайменше 5 вибухів чули в Новомосковську. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот".