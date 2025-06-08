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24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами", серія вибухів у Росії: хронологія 1201 дня війни
8 червня, 06:35
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Нічна атака "Шахедами", серія вибухів у Росії: хронологія 1201 дня війни

Владислав Кравцов

В Україні триває 1201 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог не припиняє атакувати нашу державу як з повітря, так і на лінії бойового зіткнення, а також тероризує мирні міста та села.

Про головні події нового дня війни, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Росіяни просунулися у напрямку Сум, Куп'янська та Дніпропетровщини: огляд фронту від ISW 

 

06:05, 08 червня

Яка ситуація з російськими кораблями у морі

У ВМС ЗСУ розповіли, що сьогоднішні ані в Чорному, ані в Азовському морях, ракетоносіїв Росії немає.

00:58, 08 червня

На Одещині чули вибухи.

00:58, 08 червня

В ОСУВ "Хортиця" назвали найважчу ділянку фронту

За словами Віктора Трєгубова, у зоні відповідальності "Хортиці" найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Відносно "тихо" на Сіверському та Харківському напрямках.

Майор наголосив, що наразі триває активна фаза наступальних дій загарбників на Донеччині. Найактивніші штурми ворог проводить на трасі Покровськ – Костянтинівка.

На Покровському напрямку за вчора було 77 боєзіткнень.

00:37, 08 червня

У російському Новомосковську пролунали вибухи

Уночі 8 червня у місті Новомосковськ Тульської області було гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та сильну пожежу на важливому для росіян підприємстві.

Щонайменше 5 вибухів чули в Новомосковську. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот".