Нічна атака "Шахедами", серія вибухів у Росії: хронологія 1201 дня війни
В Україні триває 1201 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог не припиняє атакувати нашу державу як з повітря, так і на лінії бойового зіткнення, а також тероризує мирні міста та села.
Про головні події нового дня війни, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.
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У ВМС ЗСУ розповіли, що сьогоднішні ані в Чорному, ані в Азовському морях, ракетоносіїв Росії немає. На Одещині чули вибухи. За словами Віктора Трєгубова, у зоні відповідальності "Хортиці" найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Відносно "тихо" на Сіверському та Харківському напрямках. Майор наголосив, що наразі триває активна фаза наступальних дій загарбників на Донеччині. Найактивніші штурми ворог проводить на трасі Покровськ – Костянтинівка. На Покровському напрямку за вчора було 77 боєзіткнень. Уночі 8 червня у місті Новомосковськ Тульської області було гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та сильну пожежу на важливому для росіян підприємстві. Щонайменше 5 вибухів чули в Новомосковську. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот".
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У ВМС ЗСУ розповіли, що сьогоднішні ані в Чорному, ані в Азовському морях, ракетоносіїв Росії немає.
На Одещині чули вибухи.
За словами Віктора Трєгубова, у зоні відповідальності "Хортиці" найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Відносно "тихо" на Сіверському та Харківському напрямках.
Майор наголосив, що наразі триває активна фаза наступальних дій загарбників на Донеччині. Найактивніші штурми ворог проводить на трасі Покровськ – Костянтинівка.
На Покровському напрямку за вчора було 77 боєзіткнень.
Уночі 8 червня у місті Новомосковськ Тульської області було гучно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та сильну пожежу на важливому для росіян підприємстві.
Щонайменше 5 вибухів чули в Новомосковську. Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот".