Нічна атака "Шахедами", вибухи лунали в низці областей: хронологія 1220 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1220 днів. Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 27 червня, повідомляє 24 Канал.

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