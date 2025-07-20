Масований удар по Запоріжжю, просування росіян на Донеччині: хронологія 1243 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1243 день. Сили оборони продовжують відбивати наступи противника на всій лінії фронту.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак російських сил по Україні, і загалом головні події цієї доби 20 липня – повідомляє 24 Канал.
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Що сталося за добу?
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські військові просунулися біля Котлярівки на Покровському напрямку, Піддубного на Новопавлівському напрямку, Новомиколаївки, Верхньокам'янського та Федорівки. Внаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Окрім цього, поранено чоловіка, горить будинок, є загоряння на відкритій території. Також пошкоджені приватні будинки. Інші наслідки встановлюються.
Росіяни просунулися у Донецькій області
Запоріжжя було під масованою атакою російських дронів та ракет
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські військові просунулися біля Котлярівки на Покровському напрямку, Піддубного на Новопавлівському напрямку, Новомиколаївки, Верхньокам'янського та Федорівки.
Внаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Окрім цього, поранено чоловіка, горить будинок, є загоряння на відкритій території. Також пошкоджені приватні будинки. Інші наслідки встановлюються.