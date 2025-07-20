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24 Канал Новини України Масований удар по Запоріжжю, просування росіян на Донеччині: хронологія 1243 дня війни
20 липня, 06:18
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Масований удар по Запоріжжю, просування росіян на Донеччині: хронологія 1243 дня війни

Маргарита Волошина

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1243 день. Сили оборони продовжують відбивати наступи противника на всій лінії фронту.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак російських сил по Україні, і загалом головні події цієї доби 20 липня – повідомляє 24 Канал.

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Що сталося за добу?

 

02:51, 20 липня

Росіяни просунулися у Донецькій області

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські військові просунулися біля Котлярівки на Покровському напрямку, Піддубного на Новопавлівському напрямку, Новомиколаївки, Верхньокам'янського та Федорівки.

01:30, 20 липня

Запоріжжя було під масованою атакою російських дронів та ракет

Внаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Окрім цього, поранено чоловіка, горить будинок, є загоряння на відкритій території. Також пошкоджені приватні будинки. Інші наслідки встановлюються.