13 росіян вибрали полон, ще майже 500 пізнали лють вогню ЗСУ: Тарнавський про ситуацію на фронті
Джерело:Олександр Тарнавський
Українські військові зі складу ОСУВ "Таврія" за добу завдали російським окупантам відчутних втрат. Українські бійці зуміли поповнити обмінний фонд, а також знешкодили чимало техніки та живої сили противника.
Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що 13 російських окупантів здалися у полон. У зоні ОСУВ "Таврія" втрати противника за добу склали 489 військових.
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Окупанти провели 51 бойове зіткнення
Також було знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.
Тарнавський розповів, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1217 вогневих завдань.
Водночас окупанти завдали 7 авіаційних ударів, провели 51 бойове зіткнення та здійснили 759 артобстрілів.
Командувач ОСУВ "Таврія" додав, що на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція українських сил.
Більше деталей про обстановку в зоні ОСУВ "Таврія"
- Бійці оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ведуть бойові дії на кількох напрямках фронту як на Сході, так і на Півдні.
- У Генштабі ЗСУ зранку 29 жовтня повідомили, що на Авдіївському напрямку росіяни намагаються оточити Авдіївку. Однак українські сили тримають оборону та завдають противнику значних втрат.
- Повідомляється, що ворог провів безуспішні наступальні дії в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області. У районі цих населених пунктів підрозділи Сил оборони України відбили понад 15 атак ворога.
- Ще один напруженим напрямком на Сході є Мар'їнський. Там окупаційні сили Росії вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни відбили понад 20 атак ворога.
- Окупанти також атакували на Шахтарському напрямку. Там українські воїни відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.
- Крім того, росіяни намагаються відновити втрачене положення в районі західніше Вербового на Запорізькому напрямку, однак не мали успіху.