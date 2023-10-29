13 росіян вибрали полон, ще майже 500 пізнали лють вогню ЗСУ: Тарнавський про ситуацію на фронті

Українські військові зі складу ОСУВ "Таврія" за добу завдали російським окупантам відчутних втрат. Українські бійці зуміли поповнити обмінний фонд, а також знешкодили чимало техніки та живої сили противника.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що 13 російських окупантів здалися у полон. У зоні ОСУВ "Таврія" втрати противника за добу склали 489 військових.

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Окупанти провели 51 бойове зіткнення

Також було знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Тарнавський розповів, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1217 вогневих завдань.

Водночас окупанти завдали 7 авіаційних ударів, провели 51 бойове зіткнення та здійснили 759 артобстрілів.

Командувач ОСУВ "Таврія" додав, що на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція українських сил.

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