Вороги атакували Київщину та Хмельниччину: хронологія 936 дня війни
Росія продовжує спроби захопити Україну, проте українські військові відбивають наступ ворога. Також наші бійці також проводять операцію на Курському напрямку.
Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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Росіяни атакували Хмельницьку область, там лунали вибухи. Вдруге монітори повідомляли про "Шахед", що рухався до Старокостянтинова. На Київщині лунали вибухи, адже Росія атакувала регіон "Шахедами". В ОВА запевнили, що в області працювала ППО.
Вдруге на Хмельниччині пролунали вибухи
Київ та область атакували дрони: працювала ППО
Росіяни атакували Хмельницьку область, там лунали вибухи.
Вдруге монітори повідомляли про "Шахед", що рухався до Старокостянтинова.
На Київщині лунали вибухи, адже Росія атакувала регіон "Шахедами". В ОВА запевнили, що в області працювала ППО.