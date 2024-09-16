Вороги атакували Київщину та Хмельниччину: хронологія 936 дня війни

Росія продовжує спроби захопити Україну, проте українські військові відбивають наступ ворога. Також наші бійці також проводять операцію на Курському напрямку.

Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.

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