Росія цинічно обстріляла Київ, гучно в Бєлгороді: хронологія 922 дня війни

2 вересня 2024, 08:37
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Автор: Діана Квасневська

Росія продовжує воювати з Україною, кидаючи все нові сили та техніку на фронт. Проте ЗСУ стримують навалу ворога та завдають йому втрат.

Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу

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08:35, 02 вересня

На Полтавщині уламки "Шахеда" пошкодили один із заводів

Дрони атакували Полтавщину. Глава Полтавської ОВА розповів, що ППО відпрацювала по ворожих цілях.

На щастя, ніхто не постраждав,
– заявив Філіп Пронін. 

За його словами, уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області.

07:34, 02 вересня

Втрати ворога

Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1300 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 617 600 бійців.

Втрати ворога в техніці:

  • танків – 8601 (+9);
  • бойових броньованих машин – 16 786 (+26);
  • артилерійських систем – 17 646 (+10);
  • РСЗВ – 1177 (+1);
  • засоби ППО – 940 (+0);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30);
  • крилатих ракет – 2557 (+0);
  • кораблів /катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44);
  • спеціальної техніки – 2993 (+2).

06:35, 02 вересня

Росія атакувала Київ ракетами

Російські загарбники вдарили по Києву ракетами, балістикою з КНДР та "Шахедами". Зокрема, ворог:

  • близько 3 ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області випустив крилаті ракети, (потенційно Х-101);
  • ракети зайшли на столицю після складних маневрів, з Південного напрямку;
  • одночасно з підльотом до Києва цих ракет, ворог випустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М;
  • разом з тим – додався один ударний безпілотник.

Над Київщиною збили понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.

06:27, 02 вересня

Вибухи вночі лунали на Дніпропетровщині, у Дніпрі, Харкові та Полтаві. 

Також ворог атакував Київ та Київську область – там працювала ППО.