Росія цинічно обстріляла Київ, гучно в Бєлгороді: хронологія 922 дня війни

Росія продовжує воювати з Україною, кидаючи все нові сили та техніку на фронт. Проте ЗСУ стримують навалу ворога та завдають йому втрат.

Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.

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