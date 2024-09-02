Росія цинічно обстріляла Київ, гучно в Бєлгороді: хронологія 922 дня війни
Росія продовжує воювати з Україною, кидаючи все нові сили та техніку на фронт. Проте ЗСУ стримують навалу ворога та завдають йому втрат.
Яка ситуація на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.
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Дрони атакували Полтавщину. Глава Полтавської ОВА розповів, що ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, ніхто не постраждав, За його словами, уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області. Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1300 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 617 600 бійців. Втрати ворога в техніці: Російські загарбники вдарили по Києву ракетами, балістикою з КНДР та "Шахедами". Зокрема, ворог: Над Київщиною збили понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник. Вибухи вночі лунали на Дніпропетровщині, у Дніпрі, Харкові та Полтаві. Також ворог атакував Київ та Київську область – там працювала ППО.
На Полтавщині уламки "Шахеда" пошкодили один із заводів
– заявив Філіп Пронін.
Втрати ворога
Росія атакувала Київ ракетами
Дрони атакували Полтавщину. Глава Полтавської ОВА розповів, що ППО відпрацювала по ворожих цілях.
На щастя, ніхто не постраждав,
За його словами, уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області.
Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1300 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 617 600 бійців.
Втрати ворога в техніці:
Російські загарбники вдарили по Києву ракетами, балістикою з КНДР та "Шахедами". Зокрема, ворог:
Над Київщиною збили понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.
Вибухи вночі лунали на Дніпропетровщині, у Дніпрі, Харкові та Полтаві.
Також ворог атакував Київ та Київську область – там працювала ППО.