700 кілометрів заради кохання: українка приїхала на передову, щоб вийти заміж

Українські жінки здатні на все заради кохання. Вони навіть готові приїхати на передову, щоб вийти заміж за свого коханого.

Так, нещодавно українка здолала сотні кілометрів, аби приїхати до коханого на фронт. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Наречена проїхала до коханого 700 кілометрів на передову

Начальник штабу запитав у жінки, навіщо вона приїхала одружитися на передовій:

Приїхати за 700 кілометрів, щоб одружитися на передовій, навіщо?

На це українка відповіла: "Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина".

Ось такі вони – українські жінки. Вони нічого не бояться, готові на все заради родини та вірять у перемогу.

Українка приїхала на передову до чоловіка та вийшла заміж / фото Генштаб ЗСУ

Залужний розписав молодят у Києві

Український військовий Євген Негрійко та його дівчина Марія Воротил одружилися попри війну. Їхня церемонія розпису відбулася у Києві.

Розписав молодят головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Крім цього, свідком одруження став міський голова столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше психологиня Наталія Гаєвська розповіла, що з початком повномасштабної війни в Україні збільшилася кількість розлучень. Проте зросла і статистика одружень. За її словами, це може бути реакцією на стрес.

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