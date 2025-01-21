Нічна атака та вибухи у Дніпрі, ворог просувається біля Покровська: хронологія 1063 дня війни
В Україні триває 1063 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Втім, на окремих напрямках загарбникам вдається просунутися. Про головні події дня станом на 21 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Смоленський авіаційний завод має для росіян важливе значення, адже звідси в армію постачаються нові, оновлені та відремонтовані літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25. За словами Андрія Коваленка, працівники авіаційного заводу забезпечують капітальний ремонт і технічне обслуговування ворожої техніки, що дозволяє зберігати її боєздатність. Також Смоленський авіаційний завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу Росії. У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося, Крім того, ворог також атакував Синельниківський район. На жаль, через ворожу атаку постраждала одна людина. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Наразі медики надають необхідну допомогу. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення. Від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія втратила: Під час нічної загрози у регіоні працювали сили протиповітряної оборони, в ОВА розповіли про наслідки. Попередньо, руйнувань інфраструктури немає. Водночас даних про постраждалих або загиблих не повідомляли. Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую військовим за професійну роботу, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Пізніше оборонці неба уточнили, аби жителі Дніпра прямували до укриттів. Вже за мить з'явилася інформація про те, що у місті було гучно. У Дніпрі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, Згодом гучно було знову. За попередньою інформацією від моніторингових каналів, ворог використав 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
У ЦПД підтвердили удар по Смоленському авіазаводу в Росії
Росія вдарила по складських приміщеннях у Дніпрі
– повідомив Лисак.
Оперативна інформація від Генштабу
Втрати Росії станом на сьогодні
Ворог вночі атакував Рівненську область
– ідеться у повідомленні.
Яка ситуація у морі
У Дніпрі пролунала серія вибухів
– ідеться у повідомленні.
Смоленський авіаційний завод має для росіян важливе значення, адже звідси в армію постачаються нові, оновлені та відремонтовані літаки військового призначення, зокрема штурмовики Су-25.
За словами Андрія Коваленка, працівники авіаційного заводу забезпечують капітальний ремонт і технічне обслуговування ворожої техніки, що дозволяє зберігати її боєздатність. Також Смоленський авіаційний завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу Росії.
У місті частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося,
Крім того, ворог також атакував Синельниківський район. На жаль, через ворожу атаку постраждала одна людина. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Наразі медики надають необхідну допомогу.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.
Від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:
Під час нічної загрози у регіоні працювали сили протиповітряної оборони, в ОВА розповіли про наслідки. Попередньо, руйнувань інфраструктури немає. Водночас даних про постраждалих або загиблих не повідомляли.
Маємо збиття повітряної цілі ворога. Дякую військовим за професійну роботу,
Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Пізніше оборонці неба уточнили, аби жителі Дніпра прямували до укриттів. Вже за мить з'явилася інформація про те, що у місті було гучно.
У Дніпрі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,
Згодом гучно було знову. За попередньою інформацією від моніторингових каналів, ворог використав 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.