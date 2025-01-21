Нічна атака та вибухи у Дніпрі, ворог просувається біля Покровська: хронологія 1063 дня війни

В Україні триває 1063 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Втім, на окремих напрямках загарбникам вдається просунутися. Про головні події дня станом на 21 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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