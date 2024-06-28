Атака дронів у Росії, у США тривають дебати Трампа і Байдена: хронологія 856 дня війни

Українська відсіч російської агресії триває. Не припиняється і боротьба нашої держави на міжнародному і дипломатичній арені.

Українські військові тримають оборону на Сході та Півдні України. Що відбувалося на фронті та у політиці, читайте тут.

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