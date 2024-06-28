Атака дронів у Росії, у США тривають дебати Трампа і Байдена: хронологія 856 дня війни
Українська відсіч російської агресії триває. Не припиняється і боротьба нашої держави на міжнародному і дипломатичній арені.
Українські військові тримають оборону на Сході та Півдні України. Що відбувалося на фронті та у політиці, читайте тут.
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У США відбуваються дебати Трампа та Байдена. Донльд Трамп заявив, що завершить війну ще до того, як прийме присягу у разі перемоги на виборах. Але при цьому назвав "мирну" пропозицію Путіна неприйнятною. Джо Байден висловив підтримку Україні та застеріг, що Путін не зупиниться, якщо захопить Україну, адже прагне відновити всю радянську імперію. Пізно ввечері у Миколаєві пролунали вибухи. Був приліт за межами міста. Дві людини постраждало, повідомили в ОВА. Російські пропагандисти завляють про пожежу на нафтобазі у Тамбовській області після прильоту дрона. Крім того, окупанти повідомляють про нібито збиття 3 над Брянською і 9 дронів над Смоленською областями.
У США тривають дебати Трампа і Байдена
Ворог вдарив балістикою по Миколаєву
Вночі БпЛА вдарили по Росії
У США відбуваються дебати Трампа та Байдена.
Донльд Трамп заявив, що завершить війну ще до того, як прийме присягу у разі перемоги на виборах. Але при цьому назвав "мирну" пропозицію Путіна неприйнятною.
Джо Байден висловив підтримку Україні та застеріг, що Путін не зупиниться, якщо захопить Україну, адже прагне відновити всю радянську імперію.
Пізно ввечері у Миколаєві пролунали вибухи. Був приліт за межами міста. Дві людини постраждало, повідомили в ОВА.
Російські пропагандисти завляють про пожежу на нафтобазі у Тамбовській області після прильоту дрона.
Крім того, окупанти повідомляють про нібито збиття 3 над Брянською і 9 дронів над Смоленською областями.