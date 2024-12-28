Атака "Шахедів" на Миколаїв, тривають запеклі бої біля Покровська: хронологія 1039 дня війни
В Україні триває 1039 доба повномасштабного вторгнення. Росіяни намагаються наступати на відразу кількох напрямках, проте Сили оборони дають ворогу гідну відсіч на фронті.
Про головні події дня станом на 28 грудня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, а також на Лиманському, Времівському напрямках та в Курській області. Ворог продовжує активні авіаційні та артилерійські атаки по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе. На Покровському напрямку ворог здійснив 52 спроби прорвати оборону. Втрати ворога: знищено 382 окупанти, з них 196 безповоротно, а також 4 автомобілі, бойова броньована машина, засіб спостереження "Муром-М", засіб РЕБ, 7 засобів зв’язку, БпЛА "Ланцет". За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу "Шахедами", у місті загорівся дах багатоповерхівки. Служби вже виїхали на місце. Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів, які було чути у Миколаєві.
Росіяни отримали жорстку відсіч від українських воїнів на Покровському напрямку
Миколаїв обстріляли "Шахеди"
Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, а також на Лиманському, Времівському напрямках та в Курській області. Ворог продовжує активні авіаційні та артилерійські атаки по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе.
На Покровському напрямку ворог здійснив 52 спроби прорвати оборону. Втрати ворога: знищено 382 окупанти, з них 196 безповоротно, а також 4 автомобілі, бойова броньована машина, засіб спостереження "Муром-М", засіб РЕБ, 7 засобів зв’язку, БпЛА "Ланцет".
За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу "Шахедами", у місті загорівся дах багатоповерхівки. Служби вже виїхали на місце.
Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів, які було чути у Миколаєві.