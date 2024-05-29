Частковий успіх ворога на Покровському напрямку: карта бойових дій на 29 травня

Росія, маючи перевагу в живій силі та техніці, а також підтримку авіації, активно атакує позиції наших захисників. Незважаючи на це, українські воїни мужньо утримують оборону і завдають ворогу значних втрат.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону повідомив, що окупанти активно намагаються прорватися на Покровському напрямку. Він також зазначив, що ворог активно застосовує авіацію, щоб вибити українських військових із займаних рубежів.

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Яка ситуація на фронті

Нанапрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Стареця, Вовчанськ.

Ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, М'ясожарівка, Твердохлібове, Невське.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку противник здійснив 16 спроб прорвати оборону українських військ в районі Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку сили оборони України відбили 9 атак в районах населеного пункту Білогорівка Луганської області. Нанапрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону наших військ в районах Григорівки, Кліщіївки, Андріївки.

Українські війська дали відсіч на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку українські воїни відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, де російські загарбники за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали понад 220 окупантів вбитими та пораненими.

Окупанти активно наступають на Покровському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Російські війська намагалися прорватися на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області. Нанапрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Нанапрямку російські загарбники намагалися вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили на цьому напрямку 12 атак на позиції Сил оборони України.

Яка ситуація на лівобережжі Дніпра: дивіться на карті

Загалом протягом доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах протягом доби 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 86 авіаударів, також було скинуто 96 КАБів.