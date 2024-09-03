Чергова атака "Шахедами", вибухи на Київщині й Миколаєві: хронологія 923 дня війни
Російські загарбники не полишають терору мирного населення й далі намагаються просунутися вглиб України. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому втрат.
Про головні новини 3 вересня, боротьбу українців проти російських загарбників, ситуацію на фронті й нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.
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Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Іран може почати постачати балістичні ракети Росії. Аналітики ISW проаналізували, що використання балістичних ракет Ababil або Fateh-360, швидше за все, дозволить російським військам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандери", для українських цілей у глибокому тилу. У російській Твері місцеві бідкаються на атаку дронів. Як пишуть росЗМІ, безпілотники намагалися атакувати аеродром у місті. Відомо, що у місті лунали вибухи й постріли – окупанти намагалися збити БпЛА. Однак, чи вдалося це їм – стане відомо згодом. Росія вкотре атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У ніч проти 3 вересня окупанти запустили ударні БпЛА. Станом на зараз ворожі безпілотники спостерігаються у Полтавській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється. У Київській та Чернігівській областях пролунали вибухи під час атаки "Шахедами". На Київщині наразі не фіксували руйнування, а на околицях Чернігова спалахнула пожежа. У Миколаєві пролунав потужний вибух. Ймовірно, ворог атакував місто балістичним озброєнням. У Миколаєві було чутно вибух. Подробиці згодом,
В ISW пояснили, яку користь отримає Росія від балістичних ракет Ірану
У Твері бідкаються на атаку на аеродром
Росія вкотре атакує "Шахедами"
– повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Іран може почати постачати балістичні ракети Росії.
Аналітики ISW проаналізували, що використання балістичних ракет Ababil або Fateh-360, швидше за все, дозволить російським військам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандери", для українських цілей у глибокому тилу.
У російській Твері місцеві бідкаються на атаку дронів. Як пишуть росЗМІ, безпілотники намагалися атакувати аеродром у місті.
Відомо, що у місті лунали вибухи й постріли – окупанти намагалися збити БпЛА. Однак, чи вдалося це їм – стане відомо згодом.
Росія вкотре атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У ніч проти 3 вересня окупанти запустили ударні БпЛА.
Станом на зараз ворожі безпілотники спостерігаються у Полтавській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється.
У Київській та Чернігівській областях пролунали вибухи під час атаки "Шахедами". На Київщині наразі не фіксували руйнування, а на околицях Чернігова спалахнула пожежа.
У Миколаєві пролунав потужний вибух. Ймовірно, ворог атакував місто балістичним озброєнням.
У Миколаєві було чутно вибух. Подробиці згодом,