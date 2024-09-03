Чергова атака "Шахедами", вибухи на Київщині й Миколаєві: хронологія 923 дня війни

Російські загарбники не полишають терору мирного населення й далі намагаються просунутися вглиб України. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу, завдаючи йому втрат.

Про головні новини 3 вересня, боротьбу українців проти російських загарбників, ситуацію на фронті й нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.

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