Просування Росії у Запоріжжі, атака "Шахедів": хронологія 1041 дня повномасштабної війни

30 грудня 2024, 06:17
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Автор: Анастасія Колеснікова

Російські загарбники й надалі продовжують терор українських міст, обстрілюючи їх дронами і ракетами. Ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої країни.

Які основні події відбувалися на полі бою, політичній та міжнародній аренах 30 грудня, розповідає 24 Канал.

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06:11, 30 грудня

Через застосунок Армія+ вже погоджено понад 5 тисяч рапортів на переведення, – Зеленський

Через застосунок Армія+ з 15 листопада дозволено подавати рапорти на зміну місця служби.
Функція наразі доступна лише для Національної гвардії, але згодом стане доступною і для прикордонників. За словами українського президента Володимира Зеленського, станом на 29 грудня вже погодили понад 5 тисяч рапортів на переведення.

06:10, 30 грудня

Де Росія мала успіх на фронті: огляд ISW

За даними інституту вивчення війни, російська армія 29 грудня продовжила наступ та просунулася в Покровську. Геолокаційні кадри свідчать, що окупанти просунулися в промисловому секторі на східній околиці Піщаного та на схід до Новоєлизаветівки.

Окупанти нещодавно просунулися і продовжили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що росіяни просунулися до центру Кам'янського.

06:08, 30 грудня

Атака "Шахедами" у ніч 30 грудня

Близько 29 грудня Росія запустила "Шахеди" по Україні. Ворог атакував східні та південні регіони у декілька хвиль.