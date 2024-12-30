Просування Росії у Запоріжжі, атака "Шахедів": хронологія 1041 дня повномасштабної війни

06:10, 30 грудня

За даними інституту вивчення війни, російська армія 29 грудня продовжила наступ та просунулася в Покровську. Геолокаційні кадри свідчать, що окупанти просунулися в промисловому секторі на східній околиці Піщаного та на схід до Новоєлизаветівки.

Окупанти нещодавно просунулися і продовжили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що росіяни просунулися до центру Кам'янського.