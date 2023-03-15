Хороші новини з Бахмута, реакція ЗСУ на збиття БпЛА MQ-9 Reaper: хронологія 385 дня війни

Розпочалася 385 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони героїчно тримають оборону та завдають шалених втрат окупантам.

Детальніше про дипломатичний фронт та ситуацію на полі бою читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь прокоментував передачу Україні польських літаків МіГ-29. Зауважимо, що їх наша держава може отримати упродовж 4 – 6 тижнів. За словами експерта, попередні відмови могли бути пов'язані з тим, що повітряні судна модернізували.14 березня Росія збила американський безпілотник MQ-9 Reaper над акваторією Чорного моря. На це вперше відреагували у Повітряних силах. Юрій Ігнат зауважив, що американська безпілотна авіація постійно присутня в акваторії. І що в цьому немає нічого дивного. А збиття БпЛА росіянами – чергова демонстрація того, що ми маємо справу з країною-терористкою.Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що на півночі Бахмута сталося щось хороша. Водночас слід розуміти, що наразі деталей повідомляти не можуть. Попри це не варто забувати, що наші захисники роблять все можливе для того, щоб російські загарбники не могли втілити у життя свої криваві наміри. Сама ж Ганна Маляр підкреслила, що бої за Бахмут – це процес.Стало відомо, що вдень 14 березня у центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Згодом надійшла інформація, що під час нього на "концерт Кобзона" відправили місцевого колаборанта Івана Ткача. Зауважимо, що він займався перевезенням вагнерівців і російських військових до лінії фронту на Запоріжжі.