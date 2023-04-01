Австралія ввела санкції проти 7 ворогів, пакет від США на 2,6 мільярда: хронологія 402 дня війни

Про головні події 1 квітня – розповідає 24 Канал. Що відбувається на фронті та в тилу – читайте далі у нашому матеріалі.
Зверніть увагу Річниця визволення Бучі, Росія атакувала Харків та Запоріжжя: хронологія 401 дня війни
06:08
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що запис до "Гвардії наступу" призупинений. Наразі триває набір у резервні підрозділи.06:07
Президент Чехії Петр Павел під час Бучанського саміту "Обличчя справедливості" заявив про щирі сподівання щодо того, що Спеціальний трибунал засудить російське керівництво. "Це злочини з жахливими наслідками. І вони не мусять залишитися безкарними", – сказав Павел.06:05
Учасники Бучанського саміту підписали декларацію про злочини Росії в Україні. Крім того, політики підтримали прокурора Міжнародного кримінального суду, який бореться за забезпечення притягнення до відповідальності винних російських злочинців.06:00
Країни Балтії, а саме – Естонія, Литва і Латвія, виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН у квітні. Вони зазначили, що країна, якою керує воєнний злочинець, не може головувати в органі, що відповідає за мир і безпеку світу.02:59
Під час брифінгу на саміті в Бучі президент України прокоментував новий ядерний шантаж з боку Росії – погрозу розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Володимир Зеленський зауважив, що це може свідчити про невдалу зустріч із Китаєм.02:53
Постійний представник Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі повідомив, що ядерний шантаж Росії ніяк не вплине на підтримку України.01:32
ЗМІ анонсували новий пакет США на 2,6 мільярда. Вже у понеділок про нього мають офіційно оголосити. За попередньою інформацією туди увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети й паливозаправники, пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими. Також до списку можуть увійти високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, і додаткові снаряди для NASAMS.01:24
Як повідомила перша леді України Олена Зеленська, від злочинних дій росіян у Бучацькому районі Київської області загинули 37 дітей. Ще 52 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.01:10
Президенти Литви Гітанас Науседа, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс виступили за створення міжнародного спецтрибуналу для Росії. Лідери країн Балтії заявили, що шукають способів, аби політичні та військові очільники країни-агресора були покарані.
00:24 Австралія запровадила санкції проти семи російських "чиновників" з тимчасово окупованого Криму. Мовиться про окупаційну адміністрацію Севастополя, а саме:
- Так званого губернатора,
- прем’єр-міністра,
- колишнього голову і заступника голови виборчої комісії
- та членів законодавчих зборів.