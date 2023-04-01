Австралія ввела санкції проти 7 ворогів, пакет від США на 2,6 мільярда: хронологія 402 дня війни

В Україні розпочався 402 день повномасштабного вторгнення Росії. Хоробрі українські захисники й захисниці воюють на фронті, щоб вигнати ворога з рідних земель.

Про головні події 1 квітня – розповідає 24 Канал. Що відбувається на фронті та в тилу – читайте далі у нашому матеріалі.

Зверніть увагу Річниця визволення Бучі, Росія атакувала Харків та Запоріжжя: хронологія 401 дня війни

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00:24 Австралія запровадила санкції проти семи російських "чиновників" з тимчасово окупованого Криму. Мовиться про окупаційну адміністрацію Севастополя, а саме: