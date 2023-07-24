"Бавовна" в Москві та у Криму, Іран представив нову версію "Шахеда": хронологія 516 дня війни

Від дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України минуло 516 днів. Для нашого народу ця боротьба триває не лише на полі бою, а й на багатьох рівнях: культурних, соціологічних.

Про головні події 24 липня, просування ЗСУ, дипломатичні перемоги на міжнародній арені – розповідає 24 Канал.

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У кількох районах Москви пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників. Ймовірно, "бавовна" завітала поблизу будівлі міноборони.Ніч була гарячою для окупантів у тимчасово захопленому ними Криму. Спершу вибух пролунав у Севастополі. Водночас в Армянську пролунали серії вибухів. Місцеві пропагандисти стверджували, що це робота ППО. Очевидці повідомляють, що чули спершу гранатометні або автоматні черги. Вибухи стались і в Старому Криму, і в Феодосії. Крім того, неспокійно було також і в Джанкої.

02:15 Іран представив нову версію сумнозвісного "мопеда". Союзник Росії створив нову версію безпілотника Shahed-149 Gaza. Провладні іранські ЗМІ стверджують, що цей безпілотник здатен літати понад 35 годин і може подолати 7 000 кілометрів для досягнення цілі.

Цієї ночі ворог вкотре атакував Сумщину з безпілотники. Повітряна небезпеки тривала до 01:59, Сили ППО збивали ворожі цілі у небі над областю.Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що вже до наступного літа нам вдасться не тільки завершити війну, але й стати членом НАТО. За його словами, це станеться на наступному саміті Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні і буде особливим – НАТО святкуватиме 75-річницю заснування.