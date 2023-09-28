Атака "Шахедів" на Південь України, вибух у Ташкенті: хронологія 582 дня війни

Кремль не забирає свої війська з України, тож нашим військовим доводиться щодня вибивати їх з наших земель. Українські бійці день у день звільняють все нові українські території.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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