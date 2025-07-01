Бійці 63 бригади за місяць перехопили майже 1000 ворожих дронів
- Бійці 63 механізованої бригади за червень перехопили майже 1000 ворожих дронів.
- Ворог постійно нарощує кількість дронів.
У червні бійці 63 механізованої бригади побили свій рекорд перехоплення дронів за допомогою РЕБ. Захисники знешкодили майже тисячу ворожих БпЛА.
У бригаді опублікували відео з падіннями ворожих дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 63 бригаду у телеграмі.
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Бійці 63 бригади перехопила майже 100 дронів ворога
Якесь паранормальне явище відбувається з дронами росіян на Лиманщині. Вони масово падають, не долітаючи до цілі,
– кажуть військові.
У бригаді зауважили, що минулого місяця вони вкотре оновили свій рекорд щодо перехоплених ворожих дронів – майже 1000 штук.
"На жаль, це відбувається не від хорошого життя – ворог постійно нарощує кількість дронів", – пояснили захисники.
63 бригада знешкоджує ворожі дрони: дивіться відео
Нагадаємо, Міноборони надало дозвіл на використання безпілотного літального апарата R-34-T у підрозділах Сил оборони України. Цей дрон здатен здійснювати лазерне цілевказання, що дозволяє значно підвищити точність ураження цілей.