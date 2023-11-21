Вибухи на Волині та Хмельниччині, працювала ППО: хронологія 636 дня війни

Кремль не відмовився від своїх загарбницьких планів. Проте наші військові вибивають ворога з нашої землі.

Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте в тексті 24 Каналу.

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