Ворог міг почати "зимову кампанію ударів" по країні: хронологія 654 дня війни

Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте наші військові активно протистоять окупантам. Українські бійці відбивають всі атаки противника.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

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