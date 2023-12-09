Ворог міг почати "зимову кампанію ударів" по країні: хронологія 654 дня війни
Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте наші військові активно протистоять окупантам. Українські бійці відбивають всі атаки противника.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії та щодо допомоги Україні – читайте у тексті 24 Каналу.
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Політолог із США Раміс Юнус заявив, що зараз Україні необхідно посилювати тиск на Білий дім. На його думку, США мають посилити підтримку України, щоб не втратити своє обличчя та лідерство. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна змогла досягти успіху у Чорному морі. Посадовець заявив, що ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму, Видання Sky News написало. що Захід переконаний – Росія розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні. Адже Росія вранці 8 грудня ударили по Київській та Дніпропетровській області 20 крилатими ракетами повітряного базування зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
– запевнив Умєров.
Росія розпочала "зимову кампанію ударів"
Політолог із США Раміс Юнус заявив, що зараз Україні необхідно посилювати тиск на Білий дім. На його думку, США мають посилити підтримку України, щоб не втратити своє обличчя та лідерство.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна змогла досягти успіху у Чорному морі. Посадовець заявив, що ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму.
Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму,
Видання Sky News написало. що Захід переконаний – Росія розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні. Адже Росія вранці 8 грудня ударили по Київській та Дніпропетровській області 20 крилатими ракетами повітряного базування зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.